Son Mühür / Yağmur Daştan- Bakanlığın askıya çıkarmaya hazırlandığı İnciraltı planlarıyla ilgili geçtiğimiz aralık ayında yargıdan kritik karar gelmiş; TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu’nun söz konusu sınır değişikliğinin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle başvuru yapmasının ardından Danıştay, 2021 tarihli sınır değişikliğini “hukuka aykırı” bularak iptal etmişti. Konuyla ilgili basın açıklaması düzenleyen TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, İnciraltı Termal Turizm Merkezi sınırlarının yeniden belirlenmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

‘Yeniden belirlenmesine ilişkin kısmı iptal edilmiştir’



Basın açıklamasını okuyan Şehir Plancıları Odası İzmir Şube Yönetim Kurulu üyesi Ilgaz Su Aktaş, “30.01.2021 tarihli ve 31380 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 29.01.2021 tarihli ve 3456 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının İnciraltı Termal Turizm Merkezi sınırlarının yeniden belirlenmesine ilişkin kısmının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemi ile TMMOB olarak açtığımız davada, T.C. Danıştay 4. Dairesinin 23.12.2025 tarihli kararı doğrultusunda İnciraltı Termal Turizm Merkezi sınırlarının yeniden belirlenmesine ilişkin kısmı iptal edilmiştir! Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararının İnciraltı Termal Turizm Merkezi sınırlarına ilişkin kısmında hukuka uygunluk bulunmadığı, uygulanması halinde giderilmesi güç veya imkansız zararların doğmasına yol açacağı tespit edilmiştir” dedi.

‘Flora ve faunasının korunması gerektiği…’

Aktaş, dava sürecine ilişkin olarak “Dava konusu karara ilişkin; şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına aykırı olduğu, İnciraltı Bölgesinin tarım alanı niteliğini koruduğu, aksini ortaya koyan herhangi bir bilimsel çalışma bulunmadığı, alanın tarım dışı kullanımına ilişkin önceki idari işlemlerin mahkemelerce iptal edildiği, flora ve faunasının mutlak suretle korunması gerektiği ve ilgili imar planlarının önceki yargı kararlarını yok saydığı belirtilerek davaya konu kararın iptali ve yürütmesinin durdurulması istenmiştir” ifadelerini kullandı.

“Turizm Merkezi kararı iptal edildi”

Açıklamada, mahkeme kararında Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinin belirlenmesine ilişkin mevzuat hükümlerine yer verildiği hatırlatılarak, alan araştırmasına dayalı, bilimsel ve nesnel gerekçeler içeren ayrıntılı raporların bulunması gerektiği vurgulandı. Açıklamada, “T.C. Danıştay 4. Dairesinin 23.12.2025 tarihli kararı doğrultusunda; sınır daraltılmasına ilişkin gerekçelerin ortaya konulamadığı, bilimsel ve mevzuata uygun dayanak bulunmadığı, yönetmelikte öngörülen incelemelerin yapılmadığı, komisyonda bulunması gereken Arazi Tahsis Daire Başkanının yer almadığı ve komisyonun usulüne uygun teşekkül etmediği tespit edilerek, Cumhurbaşkanı Kararının İnciraltı Termal Turizm Merkezi sınırlarına ilişkin kısmında hukuka uyarlık bulunmadığına karar verildi. Kararla birlikte; İnciraltı’nda 1989 yılından bu yana yürürlükte olan Turizm Merkezi kararı iptal edildi, bölgenin tarım dışı kullanımını uygun bulan kararlar dayanaksız kaldı ve ekosistem bütünlüğü bulunan alanı turizm odaklı yapılaşmaya açan imar planlarının dayanağı ortadan kalktı” ifadeleri kullanıldı.

Yaklaşık 40 yıldır süren yapılaşma ve rant beklentisinin temelinde Turizm Merkezi ilanının yer aldığını belirten açıklamada, Danıştay kararıyla bu statünün bilimsel ve teknik bir dayanağının olmadığı tescillenmiş olduğunun altı çizildi. Açıklama, “İnciraltını rant baskısına karşı korumaya devam edeceğiz!” ifadeleriyle sona erdi.

Bakanlığı ve yerel yönetimleri göreve davet etti

TMMOB İzmir İKK Sekreteri Aykut Akdemir, “Şu ana kadar TMMOB’un açıklamaları bilim ve tekniğe dayanarak olmuştur. Ziraat Mühendisleri Odası’nın açtığı dava sonrasında bilirkişi raporuna rağmen hukuka aykırı bir karar verdi. Bu mahkeme kararı Cumhurbaşkanlığı kararını iptal etmiştir. Bilim ve teknik üzerinden bilirkişi raporunun tanımladığı şey İnciraltı’nın bir tarım alanı olduğu ve tarım alanı vasfından hukuken çıkarılmadığı ortaya koyuyor. Bunun dışında İnciraltı ile ilgili tüm sözler tarım alanı olarak söylenmelidir. Bugüne kadar yürüttüğümüz her mücadeleyi halkın olanın halkta kalması ve tarım alanın tarım alanı olarak devam etmesi yönünde verdik. 740’a yakın tapu sahibi var. Oradaki tarımsal faaliyetin ya da tarım alanı olup niteliğinin değişip değişmemesi… Daha önce ‘İnciraltı’nın tarım alanı olup olmadığını mühendisler mi bilecek?’ demişlerdi. Evet, bilimsel veriler ve mimarlar bunu gösteriyor. Burası bir tarım alanıdır. Bölgedeki arkadaşlarımızla da konuştuk, orada tarımın yapılamamasının nedeni kaçak yapıların olması ve bunların korunma sürecidir. Orada yaşayan arkadaşların havai fişekler, silah sesleri ve yaşamsal süreçten kaynaklı güvenlik sorunu açık. Bir kısmı tarım yapıyor, bir kısmı da tarım yapamadıklarını söylüyor. Bu konuda yerel yönetimleri de tekrar göreve davet ediyoruz. Nasıl ki Büyükşehir ‘tarım politikasını’ belirlemişse İnciraltı’nı bu alanda değerlendirilebilir” ifadelerini kullandı.

“Tarım ve gıda üretebileceğimiz bir alan”

Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Ömer Ulaş Kırım da “Bölgede halihazırda kullanılmayan bir baraj var. Barajın aktif hale getirilmesi ile problemler sona erebilir. Tüm dünyada gıda sorunu yaşanırken kentin bu kadar yakınında tarım ve gıda üretebileceğimiz bir alanın turizm alanı ilan edilmesi de çağımızın ne kadar geride kaldığını gösteriyor. Belli başlı sulama sistemleriyle bu bölge tekrar tarım ürünleri üretebilir bir noktadadır. Bu sosyal devlet anlayışının özünde kentlinin kendi gıdasını üretebildiği sistemler var. Yıllardır Kadifekale’de uygulanan bir kent bostanı süreci var. İnciraltı gibi bir bölgede bunun kat be kat fazla yapılabilir” diye konuştu.