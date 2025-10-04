Son Mühür- Ticaret Bakanlığı, şikâyet üzerine incelenen bir konut ilanına idari ceza uyguladı ve ilanın yayından kaldırıldığını açıkladı. Bakanlık, fiyat artışının genel ekonomik verilere uygun olmadığını tespit etti.

Bakanlığın Basın Müşaviri Bekir Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gelen şikâyet üzerine ilanın ayrıntılarının incelendiğini belirtti. Kaplan, fiyat artışının ekonomik verilere aykırı olduğu gerekçesiyle işlem yapıldığını aktardı.

Fiyat kısa sürede yükseldi

Kaplan'ın verdiği bilgiye göre, söz konusu evin fiyatı 1 Eylül 2025’te 6 milyon 750 bin TL iken, 2 Ekim 2025’te 8 milyon TL’ye yükseltildi.

Bakanlık, bireysel kullanıcı tarafından verilen ilanı mercek altına aldı ve fiyat artışının makul olmadığını tespit etti.

Ceza kesildi ve ilan kaldırıldı

İnceleme sonrası ilgili kişiye, taşınmaz ilan fiyatında genel ekonomik verilere uygun olmayan artış yaptığı gerekçesiyle 100 bin TL idari para cezası uygulandı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kaplan, şu ifadeleri kullandı:

“İletmiş olduğunuz mesaja istinaden, ilan sitesi üzerinden verilen ve fiyatının kısa süre içerisinde 6.750.000 TL’den 8.000.000 TL’ye çıkarıldığı anlaşılan taşınmaz ilanı incelenmiştir. İlanın bireysel bir kullanıcı tarafından verildiği, 1 Eylül 2025 tarihinde 6.750.000 TL olarak girilen fiyatın 2 Ekim 2025 tarihinde 8.000.000 TL olarak güncellendiği tespit edilmiştir. Bu nedenle ilgili kişi hakkında, taşınmaz ilan fiyatında genel ekonomik verilere uygun olmayan artış yapılması sebebiyle 100.000 TL idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca, ilan sitesiyle görüşülüp, ilanın yayından kaldırılması sağlanmıştır.”