Son Mühür- Kaşif Kozinoğlu’nun 12 Kasım 2011’de Silivri Cezaevi’ndeki ölümüne dair yeniden açılan soruşturmada Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın ifadesine başvurulmuştu.

Dizinşn bir bölümndeki bir araçta FG plakası bulunması ve 15 Temmuz darbesini çağrıştıran bir tarihin göze çarpmasıyla başlayan tartışmaların ardından Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Kurtlar Vadisi Pusu dizisine yönelik FETÖ soruşturmasının başlatıldığı ortaya çıktı.

Her repliğini eberledim...



Gazeteci Ali Yağız Baltacı,

''Kurtlar Vadisi dizisi başladığında 13 yaşında bir çocuktum.

Derin devlet, siyaset, mafya vs. konularına meraklı ergen bir erkek çocuğu olarak tüm bölümlerini hem de tekrar tekrar, her repliğini ezberleyerek izlemiştim.

Hatta VCD’leri çıkmıştı onları da almıştım.

Ailemin evindeki kütüphanemde duruyordur hala'' sözleriyle diziyle yollarının kesiştiği sürece dikkt çekti.

''Bugünden o diziye baktığımda sizlere şunu söyleyebilirim:

2003-2007 arası yani. İlk 97 bölüm.

Hatta daha da daraltıyorum ilk 55 bölüm.

Aslan Akbey’in ölümüne kadar muhteşem bir işti'' değerlendirmesinde bulunan Baltacı,

''Ondan sonra gerçekten de dizinin farklı maksatları olduğu hissiyatı izleyiciye geçmeye başladı.

FETÖ’cü müdür değil midir bilemem. Ben hiç sevmem yaftalamayı. Ancak beni güvenilir buluyorsanız şunu net şekilde ifade edebilirim:

Osman Sınav’ın Kurtlar Vadisi ile sonrasındaki Kurtlar Vadisi Pusu arasında dağlar kadar fark var.

İki farklı dizi gibi.

O yüzden ben hiç pusuyu izlemedim sevmedim de.

Ulusalcı vurgular çok yoğundu...



Polat Alemdar karakteri mafyayı çökertmek için mafyanın içine yerleştirilmiş bir devlet görevlisiydi.

Dizinin ilk bölümlerinde vatansever hatta ulusalcı vurgular çok yoğundu.

Sonrasında Polat karakteri sürekli dini referanslar veren ve devleti dışarıdan yönettiği iddia edilen “masonik” güçlere karşı mücadele ettirilen garip bir fenomene dönüştürüldü.

Neyse, uzun lafın kısası şu dostlar:

Kurtlar Vadisi’nin ilk bölümlerine kefil olurum ama sonrası çok şüpheli'' sözleriyle dizi hakkında başlayan tartışmalara açık kapı bıraktığını dile getirdi.

