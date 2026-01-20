Tayvan merkezli teknoloji şirketi Asus, 2026 yılı boyunca yeni bir akıllı telefon modeli tanıtmayacağını açıklayarak mobil cihaz pazarından çekildiğini resmen duyurdu. Şirket, önümüzdeki dönemde odağını kurumsal çözümler ve yapay zekâ temelli teknolojilere kaydırmayı planlıyor.

Yönetim Kurulu Başkanı kararı açıkladı

Asus Yönetim Kurulu Başkanı Jonney Shih, Taipei Nangang Fuar Merkezi’nde düzenlenen özel bir etkinlikte yaptığı konuşmada, şirketin 2026 yılında akıllı telefon segmentinde yeni ürün sunmayacağını ifade etti. Shih, bu adımın şirketin uzun vadeli stratejik planlamasının bir parçası olduğunu ve kaynakların daha yenilikçi alanlara yönlendirileceğini belirtti.

Kurumsal çözümler ve yapay zeka öncelikli

Yönetim açıklamasına göre Asus, Ar-Ge ve yatırımlarını önümüzdeki dönemde kurumsal bilgisayar sistemleri, robotik teknolojiler ve akıllı gözlük gibi fiziksel yapay zekâ ürünlerine yoğunlaştıracak. Şirket, bu alanlarda büyüme hedeflerken tüketici elektroniği pazarındaki önceliklerini yeniden yapılandıracak.

Mevcut telefonlar için destek sürecek

Asus, piyasadaki mevcut akıllı telefon sahipleri için bakım, yazılım güncellemeleri ve garanti hizmetlerini kesintisiz olarak sunmaya devam edeceğini açıkladı. Şirket, kullanıcıların mevcut ürünlerinden olumsuz etkilenmemesi için destek hizmetlerinin sürdürüleceğini özellikle vurguladı.