Son Mühür- Türkiye optik pazarının en güçlü aktörlerinden biri olan EssilorLuxottica S.A. hakkında, rekabeti bozucu uygulamalarda bulunduğu iddiasıyla resmi soruşturma başlatıldı.

Rekabet Kurulu, ön araştırmanın tamamlandığını ve elde edilen bulguların ciddi bir ihlal şüphesine işaret ettiğini açıkladı.

Ön araştırma tamamlandı, soruşturma kararı çıktı

Kurulun yürüttüğü ön incelemede, şirketin pazardaki hakim gücünü rekabeti sınırlayacak şekilde kullanıp kullanmadığı değerlendirildi. Yapılan tespitlerin ardından, resmi soruşturma açılmasını gerektirecek düzeyde bulguya ulaşıldığı bildirildi.

Geniş ürün yelpazesinde “fiili münhasırlık” iddiası

Soruşturma; gözlük camları, kontakt lensler, optik makineleri ve sarf malzemeleri gibi çok sayıda ürün grubunu kapsıyor.

İncelemelerde, EssilorLuxottica’nın toptan satış ve dağıtım süreçlerinde çeşitli yöntemlerle “fiili münhasırlık” yarattığı iddiaları üzerinde duruluyor.

Bu uygulamaların, satıcıları büyük ölçüde şirketin ürünlerine yönlendirdiği ve rakip firmaların pazarda yer almasını zorlaştırdığı öne sürülüyor.

Pazardaki hakimiyet rekabeti zedeliyor mu?

Kurul, şirketin sahip olduğu pazar gücünü rakiplerin faaliyetlerini kısıtlayacak biçimde kullanıp kullanmadığını araştırıyor.

Bu tür uygulamaların uzun vadede tüketici seçeneklerini azaltabileceği ve fiyat artışlarına yol açabileceği değerlendiriliyor.

Dünya markaları aynı çatı altında

EssilorLuxottica, Türkiye’de yaygın mağaza ağına sahip Atasun Optik’in yanı sıra Ray-Ban, Vogue ve Oakley gibi dünyaca ünlü markaların da ana sahibi konumunda bulunuyor.

Bu güçlü marka ve dağıtım yapısının, rekabet kurallarına aykırı biçimde kullanılıp kullanılmadığı soruşturma sonucunda netlik kazanacak.

“Fiili münhasırlık” ne anlama geliyor?

Rekabet Kurulu’nun tanımına göre fiili münhasırlık; hakim durumdaki teşebbüslerin, anlaşma veya ticari uygulamalar yoluyla piyasayı rakiplerine kapatması ve satıcıları büyük ölçüde yalnızca kendileriyle çalışmaya yönlendirmesi anlamına geliyor. Kurul, bu tür uygulamaların rekabeti zayıflatabileceğine dikkat çekiyor.

Gözler soruşturma sonucunda

Soruşturma kapsamında toplanacak ek bilgi ve belgeler doğrultusunda, EssilorLuxottica’nın uygulamalarının rekabet ihlali oluşturup oluşturmadığı karara bağlanacak. Sürecin sonucu, hem optik sektörü hem de tüketiciler açısından yakından takip edilecek.