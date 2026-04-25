Mutfakta sık kullanılan çelik tencerelerin tabanında oluşan mor ve sarı tonlardaki lekeler çoğu zaman kir ya da pas zannediliyor. Ancak işin aslı pek öyle değil. Bu renk değişimleri, çeliğin yüksek ısıya verdiği bir tepki olarak ortaya çıkıyor.

Bu lekeler aslında bir hasar değil

Uzmanlara göre çelik yüzeyde görülen bu renk oyunları “termal renklenme” olarak bilinen bir durumdan kaynaklanıyor. Yani ortada bir bozulma ya da kalıcı zarar yok. Isı arttıkça çeliğin yüzeyindeki koruyucu tabaka değişime uğruyor ve ışığı farklı açılarda yansıtarak mor, sarı hatta gökkuşağını andıran tonlar oluşturuyor.

Sadece yüksek ısı değil

Bu görüntünün tek sebebi yüksek ateş değil. Sert su da önemli bir etken olarak öne çıkıyor. Suyun içindeki kalsiyum ve magnezyum gibi mineraller ısıyla birleşince yüzeye tutunuyor. Bir de tencereyi boş şekilde ocağa koymak var. Bu alışkanlık, lekelerin oluşmasını neredeyse anında hızlandırıyor. Özellikle boşşekilde ısıtılan tencerelerde bu durum daha belirgin hale geliyor.

Sirke ve limon çözüm mü

Evde en çok denenen yöntemlerden biri sirke ve limon kullanmak. Asidik yapıları sayesinde bu maddeler yüzeyde oluşan tabakayı kısa sürede çözüyor. Tencereye dökülüp hafifçe silindiğinde o renkli görüntü kayboluyor. Ama bu kalıcı bir çözüm değil. Aynı alışkanlıklar devam ederse lekeler yeniden ortaya çıkıyor.

Kaliteli tencere de etkileniyor

“Pahalı aldım, bana bir şey olmaz” düşüncesi de çok geçerli değil. 18/10 paslanmaz çelik tencereler bile yüksek ve kontrolsüz ısıya maruz kaldığında aynı tepkiyi verebiliyor. Kaliteli malzeme ısıyı dengeli dağıtsa da aşırı ateşe karşı tamamen dirençli değil.

Önlemek mümkün

Bu durumdan kurtulmanın yolu aslında basit. Tencereyi boşken ısıtmamak, pişirmeye orta ateşte başlamak ve yıkama sonrası hemen kurulamak önemli. Özellikle sert suyun etkisini azaltmak için kurulama adımı atlanmamalı.