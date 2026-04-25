Amerikalı mühendislerden oluşan bir ekip, kompozit malzemelerde sıkça karşılaşılan iç katman ayrılması sorununa farklı bir çözüm getirdi. Araştırmanın sonuçları bilim dünyasında ses getirdi. Geliştirilen sistemin, kritik parçaların ömrünü ciddi şekilde uzatabileceği belirtiliyor.

Çalışmada kullanılan yöntem aslında basit bir mantığa dayanıyor. Malzemenin içine eklenen özel bir katman, hasar oluştuğu anda devreye giriyor. Bu katman sayesinde çatlakların ilerlemesi daha baştan engelleniyor.

İç katman ayrılması artık sorun olmaktan çıkıyor

Hafif kompozitlerde en büyük problemlerden biri olan delaminasyon, yani iç katman ayrılması, bu yeni teknolojiyle kontrol altına alınıyor. Araştırmacılar, EMAA isimli bir termoplastik polimer kullanarak 3D yazıcıyla özel bir ara katman üretti.

Bu katmanın malzemenin dayanıklılığını ilk andan itibaren artırdığı ifade ediliyor. Testlerde direncin 2 ila 4 kat arttığı görüldü. Bu da özellikle uçak gövdeleri ve türbin kanatları gibi kritik parçalarda büyük fark yaratabilir.

Sistem adeta bir bağışıklık mekanizması gibi çalışıyor

Geliştirilen yapı sadece dayanıklılığı artırmakla kalmıyor. Aynı zamanda malzemenin içine yerleştirilen sistem, hasarı algılayıp müdahale edebiliyor. Araştırmacılar bunu bir nevi bağışıklık sistemi gibi tarif ediyor.

Hasar oluştuğunda sistem devreye giriyor ve çatlağın büyümesini içeriden durduruyor. Bu noktada işin içine elektrik akımı giriyor.

Elektrik akımıyla saniyeler içinde onarım

Malzemenin içine yerleştirilen ince ısıtma elemanları, elektrik akımı verildiğinde aktif hale geliyor. Bu sayede polimer eriyor ve oluşan çatlaklara doğru akıyor.

Kısa süre içinde soğuyan malzeme, eski bütünlüğünü geri kazanıyor. Üstelik bu işlem tek seferlik değil. Yapılan testlere göre aynı süreç yaklaşık 1000 defa tekrar edilebiliyor.

Yüz yıla varan kullanım ömrü mümkün olabilir

Laboratuvar ortamında yapılan deneylerde, malzemenin 40 gün içinde 1000 kez hasar alıp onarıldığı ve performansını koruduğu aktarıldı. Araştırmacılar, bu teknolojiyle üretilen parçaların düzenli olarak onarılması halinde çok uzun süre dayanabileceğini düşünüyor.

Bu da bakım maliyetlerinin azalması ve atık miktarının düşmesi anlamına geliyor. Özellikle enerji sektöründe kullanılan rüzgar türbinleri için bu gelişme oldukça önemli olabilir.