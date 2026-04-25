Dijital bankacılık işlemleri artık neredeyse tamamen hayatın merkezine yerleşti. Uzmanlara göre bu yoğunluk içinde yapılan her transferin hem doğru hem de anlaşılabilir olması gerekiyor. Bu durum sadece işlem güvenliğini değil, aynı zamanda finansal kayıtların sağlıklı tutulmasını da etkiliyor.

Mesai saatleri öne çıkıyor

Finans uzmanları, IBAN ile para gönderimi için en uygun zaman diliminin 09:00 ile 17:00 arası olduğunu belirtiyor. Bu saatlerde yapılan işlemlerde banka destek birimlerinin aktif olması, olası hatalara hızlı müdahale imkanı sunuyor. Yanlış girilen bir IBAN ya da tutar, bu sayede daha kolay düzeltilebiliyor.

Aynı zamanda sistemlerin daha akıcı çalıştığı ifade ediliyor. Gece saatlerinde yapılan bakım çalışmaları nedeniyle oluşabilecek aksaklıkların da önüne geçilmiş oluyor. Yüksek tutarlı gönderimlerde bankaların yaptığı güvenlik kontrolleri de mesai saatlerinde daha sağlıklı ilerliyor.

Akşam saatlerinde risk artıyor

Uzmanların özellikle dikkat çektiği bir diğer zaman aralığı ise 17:00 ile 22:00 saatleri. Gün sonu yoğunluğunun arttığı bu saatlerde yapılan transferlerin sistemde bekleme ihtimali yükseliyor. Bu durum teknik bir zorunluluktan çok, güvenlik ve işlem konforu açısından değerlendiriliyor.

Kullanıcıların bu saatlerde işlem yaparken daha dikkatli olması gerektiği belirtiliyor. Mümkünse transferlerin bu zaman dilimi dışında planlanması öneriliyor.

Açıklama kısmı göz ardı edilmemeli

Sadece doğru saatte işlem yapmak yeterli görülmüyor. Transfer sırasında açıklama kısmının doldurulması da büyük önem taşıyor. Boş bırakılan ya da gelişi güzel yazılan açıklamalar, ileride hesap karışıklıklarına neden olabiliyor.

Uzmanlar, gönderim amacının net bir şekilde yazılmasını öneriyor. Örneğin kira ödemesi, hizmet bedeli ya da emanet iadesi gibi ifadeler, hem gönderici hem de alıcı açısından güvence sağlıyor.

Üç basit ama etkili öneri

Dikkat çekilen üç temel nokta şöyle sıralanıyor:

Zamanlama doğru seçilmeli, özellikle yüksek tutarlı işlemler mesai saatlerine denk getirilmeli.

Her transferde açıklama kısmı mutlaka doldurulmalı.

IBAN ve alıcı bilgileri son kez kontrol edilmeden işlem tamamlanmamalı.