Uygun fiyatlı ürünleriyle milyonlarca Türk tüketiciye ulaşan Temu'nun bu hamlesi, yurt dışından ucuza alışveriş döneminin resmen sona erdiğinin en somut göstergesi oldu. Artık Türkiye'den Temu uygulamasına giren kullanıcılar yalnızca yerli satıcıların listelediği ürünleri görebilirken, Çin'den gönderilen binlerce çeşit ucuz ürün tamamen gizlendi.

Temu neden kapandı?

Temu'nun Türkiye'de yurt dışı satışlarını kapatmasının arkasında iki temel neden bulunuyor. Birincisi, 7 Ocak 2026 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile yurt dışından gümrüksüz alışveriş limitinin tamamen kaldırılması. İkincisi ise 21 Ocak'ta Rekabet Kurumu'nun haksız rekabet iddiaları üzerine Temu'nun İstanbul ofisine baskın düzenlemesi.

Kamuoyunda "30 Euro yasası" olarak bilinen düzenleme 6 Şubat 2026 tarihinde yürürlüğe girecek. Yeni düzenlemeyle birlikte 30 Euro altı ürünlerde uygulanan basitleştirilmiş gümrük prosedürü kaldırılıyor. Bundan böyle yurt dışından yapılan tüm alışverişler için gümrük vergisi ödenmesi ve detaylı gümrük beyannamesi düzenlenmesi gerekecek.

Gümrük muafiyeti kaldırıldı

7 Ocak 2026 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile yurt dışından gümrüksüz alışveriş limiti tamamen kaldırıldı. Kamuoyunda "30 Euro yasası" olarak bilinen düzenleme 6 Şubat 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.

Yeni düzenlemeyle birlikte 30 Euro altı ürünlerde uygulanan basitleştirilmiş gümrük prosedürü kaldırılıyor. Bundan böyle yurt dışından yapılan tüm alışverişler için gümrük vergisi ödenmesi ve detaylı gümrük beyannamesi düzenlenmesi gerekecek.

Gümrük maliyetleri ne kadar artacak?

Yeni dönemde siparişlerin teslim edilebilmesi için gümrük vergisine ek olarak gümrük beyanname hizmet bedeli de alınacak. Uzmanlar, ürün türüne göre değişmekle birlikte 100 TL'lik bir ürün için dahi binlerce lirayı bulan ek maliyetler oluşacağını belirtiyor. Bu durum yurt dışından ucuza alışverişi fiilen sona erdirecek.

Rekabet Kurumu'ndan Temu'ya baskın

21 Ocak 2026 tarihinde Rekabet Kurumu yetkilileri, haksız rekabet iddiaları üzerine Temu'nun İstanbul'daki ofisine sürpriz bir baskın düzenledi. Yapılan operasyonda şirketin bilgisayarlarına ve dijital verilerine el konuldu.

Rekabet Kurumu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Kamuoyuna yansıyan mevcut inceleme, standart prosedürlerimiz dahilinde yürütülmekte olup, bu işlemin başlatılmış olması doğrudan bir soruşturma safhasına geçildiği şeklinde yorumlanmamalıdır" ifadelerini kullandı.

Temu'nun stratejisi değişti

Hem gümrükteki maliyet artışı hem de devletin sıkı markajı nedeniyle Temu, Türkiye pazarındaki stratejisini tamamen değiştirdi. Platform, Türkiye'deki kullanıcılar için "Yurt dışı Gönderim (Global)" segmentini devre dışı bıraktı.

Temu, Türkiye'den tamamen çekilmiyor ancak operasyonunu önemli ölçüde daraltıyor. Şirket şu an için sadece yerel depo stokları üzerinden, yani Türkiye içinden gönderilen ürünlerle satış yapmaya devam ediyor.

AB'de de Temu mercek altında

Türkiye'deki bu denetimin, Temu'nun Avrupa'daki operasyonlarına yönelik süren soruşturmaların hemen ardından gerçekleşmesi dikkat çekti. Şirketin Dublin'deki Avrupa merkezinin Aralık ayında Avrupa Birliği denetleyicileri tarafından incelendiği biliniyor.

Söz konusu incelemelerin, Temu'nun Çin devleti tarafından haksız şekilde sübvanse edilip edilmediğine dair şüpheler doğrultusunda yürütüldüğü belirtildi. AB Komisyonu, 150 Euro'nun altındaki ürünlere uygulanan gümrük muafiyetini gelecek yılın sonuna kadar kaldırmayı planlıyor.

Bakanlık: Ürünlerin yüzde 81'i uygunsuz

Ticaret Bakanlığı, yurt dışı alışverişler kapsamında yapılan denetimlerde ürünlerin yüzde 81'inin uygunsuz olduğunu açıklamıştı. Bakanlık, 30 Euro'luk limitin kaldırılma gerekçelerini şöyle sıraladı:

Yurt dışından sipariş edilen ürünlerin Avrupa Birliği ürün gerekliliklerini karşılamaması

Bazı ürünlerde yüksek oranda toksik ve kanserojen madde tespit edilmesi

ABD'de basitleştirilmiş gümrük uygulamasının kaldırılması

Avrupa Birliği'nde 2026 yılında basitleştirilmiş gümrük uygulamasının tamamen kaldırılmasının planlanması

AliExpress ve Shein de aynı yolda

Uzmanlar, hem gümrükteki maliyet artışı hem de devletin sıkı denetimi nedeniyle AliExpress ve Shein gibi diğer e-ticaret devlerinin de benzer kısıtlamalara gidebileceğini belirtiyor. Nitekim Shein de Türkiye'ye yönelik yurt dışı gönderimlerini askıya aldı.

Bireysel kullanıcılar için "Çin'den ucuza getirtme" dönemi fiilen kapanmış oldu. Yurtdışından gelen 30 Euro altı paketler artık "ticari ithalat" muamelesi görecek ve gümrük müşavirliği ücretleri ile tam vergilendirme, düşük fiyatlı ürünleri bile pahalıya getirecek.

Temu nedir?

Temu, PDD Holdings çatısı altında faaliyet gösteren Çin merkezli bir e-ticaret platformudur. Giyimden elektroniğe kadar çok geniş bir ürün yelpazesinde uygun fiyat politikasıyla öne çıkan platform, kısa sürede dünyanın en popüler alışveriş uygulamalarından biri haline geldi.

Düşük fiyatlı ürünleriyle tüketicilerin ilgisini çeken Temu, özellikle 30 Euro altındaki ürünlerde uygulanan gümrük muafiyeti sayesinde Türkiye pazarında hızla büyümüştü. Ancak yerli üreticiler ve ithalatçılar, platformun rekabet dengesini bozduğunu iddia ederek gümrüksüz alışveriş limitinin kaldırılmasını talep ediyordu. Ticaret Bakanlığı bu taleplere olumlu yanıt verdi.