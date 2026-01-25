Samsun'da yaşayan Celal Karatüre, güzel ve duygu yüklü ilahi yorumlarını video haline getirerek sosyal medyada paylaşıyor. Paylaşımlarında gösterişten uzak, tamamen gönülden gelen bir üslup benimseyen Karatüre, ilahileriyle hem manevi duyguları canlandırıyor hem de Roman kültürünün zenginliğini ve derinliğini gözler önüne seriyor.

Sosyal medyada fenomen oldu

Celal Karatüre'nin ilahi performansları, sosyal medyada maneviyata duyulan özlemin en güzel örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Takipçileri tarafından "saf duygu" ve "gerçek samimiyet" yorumlarıyla övgü alan Karatüre, her yeni videosuyla gönüllere misafir olmaya devam ediyor.

Özellikle kız isteme törenlerinde ve aile ziyaretlerinde okuduğu ilahiler büyük ilgi görüyor. Hac ibadetini yerine getirerek kutsal topraklardan dönen büyüğünü ziyaret ettiği ve ilahi okuyarak taçlandırdığı video, sosyal medyada binlerce beğeni aldı.

Celal Karatüre kimdir?

Celal Karatüre, Samsun'da yaşayan Roman kökenli bir ilahi okuyucusu ve sosyal medya fenomenidir. Roman halkının içtenliğini ve samimiyetini ilahilerle buluşturan özel bir isim olarak tanınmaktadır.

Gösterişten uzak duran ve tamamen içten bir üslupla ilahiler seslendiren Karatüre, özellikle TikTok ve Instagram'da paylaştığı videolarla geniş kitlelere ulaşmayı başardı. İlahi geleneğini modern sosyal medya platformlarıyla buluşturarak hem genç hem de yaşlı kesimden takipçi kazandı.

Karatüre'nin paylaşımları, dijital çağda maneviyata duyulan özlemi yansıtan samimi içerikleriyle dikkat çekiyor. Roman kültürünün zenginliğini ilahi geleneğiyle harmanlayan Celal Karatüre, sosyal medyanın en sevilen isimlerinden biri olmaya devam ediyor.