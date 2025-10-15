Son Mühür - Yapay zekâ alanında yeni bir dönem başlamak üzere. OpenAI CEO’su Sam Altman, ChatGPT’nin Aralık ayında çıkacak yeni sürümünde “yetişkinlere özel sohbet” seçeneğinin aktif olacağını açıkladı. Altman’a göre bu özellik yalnızca yaş doğrulaması yapan kullanıcılar için geçerli olacak. Ancak bu açıklama, teknoloji dünyasında “ChatGPT cinselliğe mi odaklanıyor?” tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.

Altman, X (eski Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda, ChatGPT’yi özellikle ruh sağlığı konularında dikkatli ve temkinli olacak şekilde sınırladıklarını, ancak bu durumun sohbet deneyimini “daha az faydalı ve keyifsiz” hale getirdiğini belirtti. Altman, yeni güncellemeyle birlikte bu kısıtlamaların hafifletileceğini ve kullanıcıların daha doğal, insan odaklı sohbetler gerçekleştirebileceğini duyurdu.

Erotik içerik modu

OpenAI’nin planına göre, yaş doğrulamasını tamamlayan kullanıcılar, Aralık ayında ChatGPT’ye eklenen yeni seçenekle “yetişkin sohbeti” modunu kullanabilecek. Bu özellik isteğe bağlı olacak ve “erotik içerik” oluşturulmasına olanak tanıyacak.

13–17 yaş arası kullanıcılara yasak olacak

Şirket, geçen ay yaptığı açıklamada 13–17 yaş arası kullanıcılar için özel hesaplar oluşturduğunu duyurmuştu. Bu hesaplar, ebeveyn hesaplarına bağlı olarak çalışacak ve yetişkinlere yönelik özelliklerden tamamen izole edilecek.

Ne zaman açılacak?