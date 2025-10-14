Teknoloji dünyası, yılın son çeyreğine iddialı yeni ürünlerle giriyor. Vivo markası, akıllı saat, tablet ve kablosuz kulaklık alanında geliştirdiği en güncel modellerini tanıttı. Bu üç ürün; Vivo Watch GT 2, Vivo Pad 5e ve Vivo TWS 5, hem donanımsal yenilikleri hem de tasarımlarıyla dikkati çekiyor.

Vivo’nun yeni ürünleri ileride Türkiye’de de satışa sunulabilir. Özellikle akıllı saat pazarında rekabeti artırması beklenen Vivo Watch GT 2; Android ve iOS destekli yapısıyla öne çıkıyor. Tanıtımla beraber modelin pil performansı, ekran teknolojisi ve işletim sistemi gibi teknik detayları da netleşti.

Vivo Watch GT 2: Yeni nesil akıllı saat

Vivo Watch GT 2, Apple Watch Ultra’ya benzer kare formda ve modern bir tasarımla geliyor. 2,07 inç AMOLED ekranı, 2400 nit parlaklık sunuyor. Standart kullanımda 17 gün, güç tasarrufu modunda ise 33 gün pil ömrü sağlayan cihaz, eSIM’li sürümde 8 günlük pil ömrü veriyor. Bluetooth 5.4 ve NFC destekleriyle çok sayıda spor/sağlık özelliği barındırıyor. Saat, BlueOS 3 işletim sistemiyle çalışıyor. Standart sürümün fiyatı 70 dolar, eSIM’li sürüm ise 98 dolar olarak açıklandı.

Başka neler var? Vivo Pad 5e ve Vivo TWS 5

Vivo Pad 5e, Android ekosistemi için Snapdragon 8s Gen 3 işlemciyle donatıldı ve 10.000 mAh batarya kapasitesiyle uzun süreli kullanım vaat ediyor. Modelin fiyatı 280 dolar seviyesinde. Kablosuz kulaklık modeli Vivo TWS 5 ise 56 dolara satışa sunulacak. Cihazda kulak içi form, 11 mm dinamik sürücüler ile daha güçlü ses deneyimi ve 60 dB’ye kadar aktif gürültü engelleme (ANC) bulunuyor. Pil ömrü ise ANC ile birlikte toplamda 24 saate kadar çıkıyor.

Yeni ürünlerle birlikte Vivo, mobil aksesuar ve cihaz pazarında iddiasını güçlendirdi. Her üç ürün de Türkiye pazarında satışa sunulursa, tüketicilere cazip seçenekler sunabilir.

