Brezilya’nın Belem kentinde düzenlenen COP30 Liderler Zirvesi, artan iklim endişeleri ve başarısız küresel politikaların gölgesinde gerçekleştirildi. 6-7 Kasım tarihlerinde yapılan zirvede, 60’tan fazla ülkenin lideri ve temsilcisi bir araya gelirken, dünyanın en fazla karbon salan ülkelerinden Çin, Hindistan ve Rusya devlet başkanı düzeyinde zirveye katılmadı. ABD ise hiçbir üst düzey yetkilisini göndermedi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve bazı AB ülkelerinin liderleri zirvede yer aldı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, açılış konuşmasında, küresel ısınmayı 1,5 dereceyle sınırlandırma hedefinin başarısızlığa uğradığını vurguladı. Dünya Meteoroloji Örgütü’nün son raporuna atıfta bulunan Guterres, “Emisyonlar rekor seviyelere ulaştı ve mevcut planlar uygulansa bile ısınma 2 dereceyi aşacak. Bu durum, ahlaki bir başarısızlık ve ölümcül bir ihmal anlamına geliyor.” dedi.

Liderler uyardı ama somut adımlar yine eksik kaldı

Ev sahibi ülke Brezilya’nın Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, konuşmasında çok taraflı işbirliğinin önemine dikkat çekerek, “Bilim bize açıkça söylüyor; artık gerçeklerle yüzleşme zamanı. Enerji dönüşümünü hızlandırmak ve doğayı korumak, küresel ısınmayla mücadelede en etkili yollardır. Ancak bu mücadele sadece hükümetlerin değil, şirketlerin ve bireylerin de sorumluluğudur.” ifadelerini kullandı.

İklim politikaları uzmanı Prof. Dr. Murat Türkeş ise zirvenin sonuçlarını değerlendirirken, liderlerin söylemlerinin yine temennilerin ötesine geçemediğini belirtti. Türkeş, “İklim hedeflerine ulaşmak için gelişmiş ülkeler kadar Çin, Rusya, Türkiye, Hindistan gibi ülkelerin de ciddi taahhütler vermesi gerekiyor. Ancak bugüne kadar bu yönde kayda değer bir ilerleme sağlanamadı.” dedi.

Zirvelerin etkisinin giderek azaldığını vurgulayan Türkeş, COP toplantılarının artık bir “iklim fuarına” dönüştüğünü belirterek, “Bu zirveler, petrol ve silah endüstrileri dahil birçok küresel aktörün kendini tanıttığı bir vitrine evrildi. Sivil toplum kuruluşlarının bile çoğu zaman bu sürece yeterince ciddi yaklaşmadığını görüyoruz. 1,5 derece hedefinin tutturulamamasının temel nedenlerinden biri de bu.” değerlendirmesinde bulundu.

10 Kasım’da başlayacak COP30’da ise Paris Anlaşması’nın 10. yılı, ülkelerin güncellenmiş iklim hedefleri ve Amazon Ormanları’nın korunması gündemin merkezinde olacak.