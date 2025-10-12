Son Mühür/ Beste Temel- İzmir’in toplu ulaşımının temel direği olan İzmir Metrosu’nun 2000 yılında hizmete giren ilk etabının yapımını üstlenen İsveçli ABB ve Yapı Merkezi konsorsiyumu, yıllar sonra bir araya gelerek İzmir Metro AŞ’yi ziyaret etti. Projenin hayata geçirildiği dönemde görev yapan bürokratların da eşlik ettiği bu anlamlı buluşma, kent tarihinde önemli bir dostluğu ve iş birliğini pekiştirdi. Heyet, ziyaret boyunca güncel hattaki istasyonlarda incelemelerde bulundu.

İzmir’de 30 yıllık köklü dostluğun zirvesi

1995 yılında temelleri atılan İzmir Metrosu'nun Üçyol-Bornova hattının inşasını gerçekleştiren Yapı Merkezi ve İsveçli ABB konsorsiyumu üyeleri, İzmir Metro AŞ Yönetimi’nin ev sahipliğinde bir araya geldi. Halkapınar’daki merkez yerleşkede gerçekleştirilen buluşmaya, projenin yapım aşamasında görev alan teknik ekipler ile dönemin İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratlarından oluşan geniş bir heyet katıldı. Ziyaretin ana gündem maddesi, hattın o günden bu yana kaydettiği gelişimi yerinde görmek oldu. Heyet, gün içerisinde metro istasyonlarına giderek hem nostaljik bir yolculuk yaptı hem de güncel durumu gözlemledi.

Genel Müdür Karakuzu: Gelişim devam ediyor

İzmir Metro AŞ Genel Müdürü Sinan Karakuzu, misafir heyeti ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İlk günden bugüne İzmirlilerin en temel ulaşım yöntemlerinden biri olan İzmir Metrosu'nu sürekli olarak geliştirmeye ve büyütmeye devam ediyoruz" şeklinde konuştu. ABB Temsilcileri Ulf Larsson ve Peder Madsen ise, hattın ilk yapım süreçlerine dair anılarını ve teknik detayları paylaşarak, "İzmir Metrosu'nun zaman içinde gösterdiği gelişimi ve ulaştığı büyüklüğü görmek bizler için büyük bir mutluluk kaynağı oldu" yorumunu yaptı. Yapı Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu da projenin başarıyla tamamlanmasında emeği geçen herkese içten teşekkürlerini sundu.

Anlamlı hediyeler ve kapsamlı ziyaret programı

Program dahilinde, İzmir Metro projesinin ilk etabına ait eski video ve tanıtım filmleri gösterildi. Duygusal anların yaşandığı bu gösterimin ardından, Yapı Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu ile ABB temsilcisi Lars-Olof Nisson'a anlamlı bir hediye takdim edildi. Bu özel hediyede, 25 yıl önce metroya binişte kullanılan ilk jetonlardan ilham alınarak, şirketin 25. yılı onuruna seramikten el yapımı olarak üretilen 100 parçalık bir koleksiyonu barındıran özel bir plaket yer aldı. Tesis gezisine Atölye ve Trafik Kontrol Merkezi ziyaretiyle devam eden heyet, Konak, Halkapınar, Çankaya, Üçyol, Bornova ve Narlıdere Kaymakamlık istasyonlarının da aralarında bulunduğu toplam altı istasyonu ziyaret ederek programlarını sonlandırdı.

İzmir Metrosu'nun yapım süreci

İzmir Metrosu'nun inşası için ilk sözleşme, 15 Ocak 1993'te ABB-Yapı Merkezi Konsorsiyumu ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanmıştı. 1994'te güzergâhın revize edilmesi gündeme gelmiş ve projede Fahrettin Altay'a uzanması planlanan bölüm iptal edilmişti. Güncel duruma ilişkin sözleşme, 1.5 yıllık bir gecikmeyle 1995 yılının Mart ayında tekrar imzalandı. Metronun 10 istasyondan oluşan Bornova-Üçyol arasındaki ilk etabı ise 2000 yılının Nisan ayında hizmete girerek İzmir ulaşımında çığır açmıştı.