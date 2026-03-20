Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı namazını memleketi Güneysu ilçesinde kıldı. Namazın ardından camiden çıkan Erdoğan, vatandaşlarla bayramlaştı ve gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bayram mesajı

Erdoğan, Ramazan Bayramı’nın İslam alemi için önemli bir dönemeç olduğunu vurgulayarak, “Mübarek Ramazan-ı Şerif'i geride bıraktık ve bugün Ramazan Bayramı'yla müşerref olduk. Rabbim Ramazan Bayramı'nı İslam alemi için bir kurtuluşa, dirilişe vesile olmasını bize nasip eylesin. Ülkemizde de birliğin, beraberliğin, kardeşliğin ayrıca bir vesilesi kılsın” dedi.

Orta Doğu ve İsrail Mesajı

Orta Doğu’daki gelişmelere de değinen Erdoğan, “Çünkü Orta Doğu şu anda kaynıyor. Bu siyonist İsrail malum yüzlerce, binlerce insanı katletti. İnşallah bunun bedelini de ödeyeceğinden de hiç şüphem yok. Yardım yar ve yardımcımız olsun. Ramazan Bayramı'nı da ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile kılsın” ifadelerini kullandı.

Gazetecilerle bayramlaşma

Konuşmasının ardından Erdoğan, gazetecilere simit ikram etti ve “Bu bizim simit, sadece Rize'de olur” sözleriyle sohbet etti. Daha sonra gazetecilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.