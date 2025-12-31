Korkunç olay, dün saat 15.00 sıralarında Huzurevleri Mahallesi 80. Yıl Bulvarı üzerinde bulunan bir kargo şirketinin şubesinde yaşandı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, olay sırasında şubede çalışanlar ve müşteriler bulunuyordu.

Kaçak sigara içeren paket dikkat çekti

İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, içerisinde kaçak sigara bulunan bir paketi gönderilmek üzere kargo şubesine teslim etti.

Paketin içeriğinden şüphelenen şube müdürü Kamil Çelik, durumu kontrol ettikten sonra yasal bildirimde bulunma kararı aldı.

Şube müdürü durumu polise bildirdi

Kargo şube müdürü Kamil Çelik, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak paketle ilgili bilgi verdi. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, kaçak sigara bulunduğu değerlendirilen pakete el koyarak inceleme başlattı.

Şüpheli yeniden gelerek tartışma çıkardı

Polis ekiplerinin kargoya el koyduğunu öğrenen şüpheli, bir süre sonra tekrar kargo şubesine geldi. Şube müdürü Çelik ile şüpheli arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kısa sürede büyüdüğü, çevredeki kişilerin araya girmeye çalıştığı öğrenildi.

Silahla ateş açıp kaçtı

Tartışmanın kontrolden çıkması üzerine şüpheli, yanında bulunan kişilerle birlikte şube müdürü Kamil Çelik’e silahla ateş açtı. Şüpheli ve beraberindekiler olay yerinden hızla kaçarken, çevrede büyük panik yaşandı.

Ağır yaralanan müdür kurtarılamadı

Silah sesleri üzerine yapılan ihbarla birlikte olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kamil Çelik, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cenaze adli tıpa kaldırıldı, soruşturma sürüyor

Hayatını kaybeden Kamil Çelik’in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ve beraberindeki kişilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.