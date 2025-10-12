Son Mühür / Merve Turan- Bornova Belediyesi, İzmir Şekerciler ve Pastacılar Odası ile İzmir Soroptimist Kulübü iş birliğiyle hayata geçirilen “İstihdam Garantili Pastacılık ve Ekmekçilik Kursu” tamamlandı. Evka-3 Mutfak Atölyesi’nde üç ay süren eğitimlerini başarıyla tamamlayan 38 kursiyer, sertifikalarını düzenlenen törenle aldı. Renkli görüntülere sahne olan pasta yarışmasında “Yukarı Bak” pastası birinci oldu.

Üç ayda 300 saatlik eğitim

Toplam 300 saat süren kurslara 3’ü erkek olmak üzere 38 kişi katıldı. Katılımcılar, usta şefler eşliğinde temel pastacılık ve ekmekçilik teknikleri üzerine yoğun bir eğitim aldı. Kursun sonunda düzenlenen yarışmada “Yukarı Bak” pastası birincilik elde ederken, “Çiçek Perileri” ikinci, “Te Fiti” ise üçüncü oldu.

Eşki: “Kadınların üretimde yer alması geleceğe yatırımdır”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, kadınların üretim süreçlerinde aktif rol almasının önemine vurgu yaptı.

“Kadınların üretime katılımı yalnızca ekonomik değil, toplumsal kalkınmanın da anahtarıdır. Bu kurslarla hem meslek sahibi bireyler yetiştiriyor hem de Bornova’da dayanışma kültürünü güçlendiriyoruz. Üreten, paylaşan ve birlikte büyüyen bir Bornova için bu tür projelere büyük önem veriyoruz.” dedi.

“Birlikte üretmek, birlikte güçlenmek”

İzmir Şekerciler ve Pastacılar Odası Başkanı İhsan Esen, Bornova Belediyesi ile uzun yıllardır süren iş birliklerinin meyvelerini verdiğini belirterek, “Yaklaşık 10 yıldır birlikte yürüttüğümüz bu projeler sayesinde yüzlerce kursiyerimiz meslek sahibi oldu. Onların başarılarını takip etmek bizim için gurur kaynağı.” ifadelerini kullandı.

İzmir Soroptimist Kulübü Başkanı Beril İşçoğlu ise, “Kadınların ekonomik bağımsızlığını güçlendirmek ve toplumdaki konumlarını yükseltmek temel hedefimiz. Bu proje, tam da bu vizyonun bir yansıması.” diye konuştu.

Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu Başkanı Betül Elmasoğlu da projeye uluslararası düzeyde dikkat çekerek, “72 yıldır kadınların ve kız çocuklarının yaşamına dokunuyoruz. Bu projenin uluslararası alanda ödül alacağına inanıyorum.” dedi.

Uluslararası dayanışma vurgusu

Projenin uluslararası destekçisi olan İhtiyaca Karşı Ekmek Vakfı (Bread Against Need) temsilcisi Silke Niehaus, kursiyerleri tebrik ederek, “Çok emek verdiniz ve başarılarınızla bunu kanıtladınız. Kendinizle gurur duymalısınız.” ifadelerini kullandı.

Bornova Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Yasin Barut ise, projenin başarısında ekip çalışmasının önemine dikkat çekerek, “Bu kurs, güçlü bir iş birliğinin sonucu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.