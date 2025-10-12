Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Buca Belediyesi'nin düzenlediği el sanatları kurslarına katılan kadın kursiyerlerin ürettiği el emeği gözlük kılıfları, dikkat çekici bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında satışa sunuldu. Kadın emeğini ekonomik olarak desteklemeyi amaçlayan bu özel iş birliği, İzmir Agora Rotaract Kulübü’nün katkılarıyla gerçekleşti. Satış etkinliğinden elde edilen gelir, kursiyer kadınların bütçelerine önemli bir katkı sağlayarak onlara adeta "can suyu" oldu.

Semt evlerinde dokunan emeğin satış başarısı

Buca Belediyesi bünyesinde çeşitli semt evlerinde açılan el işi ve sanat kurslarına devam eden kadınlar, bu kez kağıt iplikleri kullanarak ördükleri estetik gözlük kılıflarını sergiledi. Şirinyer’de bulunan Kadın Aktivite Merkezi'nde düzenlenen satış etkinliğine ilgi oldukça yoğundu. Kursiyerlerin titizlikle hazırladığı, el emeği göz nuru bu ürünler, hem özgün tasarımları hem de kaliteleriyle alıcılardan tam not aldı ve büyük beğeni topladı. Bu organizasyon, yerel yönetim ile sivil toplum kuruluşlarının başarılı iş birliğinin somut bir örneğini teşkil etti.

Kursiyerler maddi ve manevi destekten memnun

Etkinlikte kursiyerleri temsil eden Dilek Balaban, yapılan iş birliğinin kendileri için taşıdığı büyük önemi dile getirdi. Balaban, bu tür satış etkinliklerinden elde edilen gelirin, kendileri gibi üretime katılan ve gelire ihtiyacı olan kadınlar için çok değerli bir destek olduğunu vurguladı. "Burada ortaya koyduğumuz el işlerine verilen destek, zamanını en iyi şekilde değerlendirmek isteyen, birçok ihtiyacı olan kursiyerlerimize hem maddi hem de manevi anlamda büyük katkılarda bulunuyor," ifadelerini kullandı. Balaban, elde edilen gelirlerin kadınların aile bütçelerine katkı sağladığını ve özellikle çocuklarının okul giderlerini karşılama konusunda destek olduğunu belirterek, tüm kursiyerlerin bu üretim sürecine büyük bir mutlulukla katıldığını ekledi. Bu tür sosyal projeler, kadınların ekonomik hayata katılımlarını teşvik etmesi açısından büyük önem taşımaktadır ve yerel kalkınmaya ciddi katkılar sağlamaktadır. Etkinliğin Buca'daki kadın istihdamına ilham vermesi bekleniyor.