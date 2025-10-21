Son Mühür/Merve Turan- Tunç Erciyas'ın moderatörlüğünde her hafta Salı günü yayımlanacak Gündem Masası programında üstat gazeteciler Hasan Çölmekçi ve Ertan Sayın İzmir gündemini ve Kıbrıs'ı mercek altına aldılar.

ASLANOĞLU serbest kalsaydı da aday gösterilmeyecekti

Sayın, Aslanoğu'nun adaylığı ile ilgili bir oyun oynandı. Biz ona sahip çıkıyoruz havası verildi. Özgür Özel kin tutar. Özel adaylığını açıkladıktan sonra İzmir'e geldi. İl Başkanlığında konuşma yapacak elektrik vermediler. Şenol Aslanoğlu zoraki karşıladı. Seçildikten sonra gönderilecek diye çok konuşulmuştu ama rafa kaldırdılar."

Çölmekçi, "Özgür Özel, Aslanoğlu tutuklanmadan önce bize belgeler geldi biz kullanmadık diye bir konuşması var. Bu çok önemli!"

Çağatay Güç nasıl geldi?

Sayın, Çağatay Güç isminin İmamoğlu tarafından belirlendiğini vurguladı.

"Çağatay Güç'e bir bakmak lazım. Adının Ekrem İmamoğlu tarafından önerildiği söyleniyor. Geçmişinde bir memuriyet dönemi var. Sonra Aliağa Belediye Başkan adaylığı var. Sonra belediyede Genel Sekreter Yardımcısı görevi alıyor, güçlü daire başkanlıkları ona bağlandı. Birkaç hatası oldu. Üst geçit yapılacaktı olmadı bir başka proje iptal oldu.

Son dönemde Başkan Tugay, iş anlamında Güç'ten çok memnun değilmiş. 'Bana da sürpriz oldu' dediği doğru...Tugay için iyi bir kazanım... Hem yanındaki kişi il başkanlığına geçiyor hem de yumuşak bir şekilde görevinden ayrılmış oluyor. Bir taşla iki kuş vurulmuş oluyor. . Bana göre bu kongrenin kazananı yok ama kaybeden CHP'dir. Çünkü bugüne kadar, pek çok geleneğini kaybetmiştir. Sadece İzmir'de değil her yerde böyle... Kongrede ruh, heyecan yoktu. Noter gibi onaylandı. Tepki gösteriyorlar ama boyun eğiyorlar."

Gözler 24 Ekim'de...

24 Ekim'de CHP KURULTAY davasında ne sonuç çıkacağı merakla bekleniyor. Sayın, çıkabilecek üç sonuçtan da farklı bir CHP çıkacağını vurguladı.

"CHP sürecini, yönünü, nereye gideceğini belirleyecek bir dava, kayyum çıkarsa çok ciddi sıkıntılar olur. Olaylar çıkar. Mutlak Bunlar çıkarsa Kılıçdaroğlu geri döner. Bu farklı sonuçlar çıkartır. Ertelenirse kurultay yapılır. "

Çölmekçi, "Şu an CHP Holding gibi yönetiliyor. Sahibi içerde, CEO dışarda yönetmeye çalışıyor. Komedi gibi CHP bozuldu bozuldukça bozuldu tam düzeldi derken yine bozuldu"

Aziz İhsan Aktaş İddianamesi. ..

Çölmekçi iddianamede adı geçen gazeteciler için üzüldüğünü, gazetecilik onuru zedelendiğini ifade etti.

"Gazeteciler baktım. Aldıkları paralara baktım. Yandaş medya falan diyorlar. Kelli felli dediğiniz attığı zaman mangalda kül bırakmayan, kamuoyunu yönlendiren gazeteciler meğer fonlanmışlar."

En düşük emekli maaşı 30 bin lira olur...

Sayın, "Olay mahkemelik, yargıya intikal etmiş bir karar verilecek ama bu yazılan iddianamenin yüzde biri bile doğru çıksa ciddi bir ayıp... Türkiye'yi yönetmeye aday bir partinin içinde olan biri böyle olmamalı... Bunu nasıl yapabilir? Yolsuzluklar konusunda sürekli konuşan partinin bunu temizlemesi gerek. Yolsuzluklar olmasa en düşük emekli maaş 30 bin lira olur. "

Kooperatif davası...

9 Aralık'a ertelenen davanın sonuçlanmayıp uzayacağını söyleyen gazeteciler ortada bir çok mağdur olduğunu vurguladılar. İyi niyetle başlayıp, sistemi yanlış kurtuklarını belirtiler.

Kıbrıs'ta değişen bir şey olmaz...

Üstat gazeteciler, KKTC yeni Cumhurbaşkanını seçti. Tufan Erhürman federasyon kuracağını söyleyerek seçildi ancak seçim süreci ile iktidar farklıdır. Böyle bir şey mümkün olmayacağını belirtiler.

"Türkiye ile ilişkiler bozulmaz aynı şekilde gider. Kıbrıs'ta bir algı oluşturmaya çalışılıyor. Yeni nesil barbarlık müzesine gidip neler yaşatıldığına baksın. Türkiye oranın bir garantörü, her daim yanında...Zaten seçildikten sonra yaptığı konuşmada 'İç işlerinizde bağımsızız ama dış işlerimizde Türkiye ile aynı doğrultuda yürüyeceğiz' demesi federasyon olmayacağı anlamına gelir. "

Üçlü yarın öğle namazına müteakip Buca'dan sonsuzluğa yürüyecek gazeteci Cemal Soyoğul'u da anarak, Dünya Gazeteciler Günü'nü kutladılar.