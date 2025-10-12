Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, Balçova Terapi Ormanları'nın ulaşılması güç dağlık arazisinde yürüyüş yaparken yaralanan bir vatandaşı kurtarmak için zamanla yarıştı. Ayak bileği yaralanması sonucu bulunduğu noktada mahsur kalan kazazede, İtfaiye ekiplerinin iki saat süren meşakkatli çalışması sonucunda güvenli bölgeye ulaştırılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Dere yatağında gelen talihsiz kaza

Olay, Balçova Terapi Ormanları'nın Yakapınar mevkiinde meydana geldi. Doğasever olduğu öğrenilen bir vatandaş, bölgenin dere yatağında yürüyüş yaptığı sırada dengesini kaybederek talihsiz bir kaza geçirdi. Kazanın etkisiyle ayak bileğinden ciddi şekilde yaralanan kişi, bulunduğu yerden hareket edemez hâle geldi. Mahsur kalan vatandaşın yardım çağrısı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbarın alınmasıyla birlikte, dağlık ve zorlu arazi koşullarında uzmanlaşmış İtfaiye Dairesi Başkanlığı kurtarma personeli hemen harekete geçti.

Dik patikalarda helikopter sedye ile ilerlediler

Olay yerine ulaşan kurtarma ekipleri, yaralının bulunduğu bölgenin dik yamaçlar ve dar patikalardan oluştuğunu tespit etti. Ayak bileğindeki yaralanma nedeniyle yürüyemeyen kazazedeyi tahliye etmek amacıyla helikopter sedye kullanılarak kurtarma çalışması başlatıldı. İtfaiye personeli, sedyeye sabitlenen yaralı vatandaşı, son derece dikkatli ve koordineli bir biçimde, zorlu arazi şartlarına rağmen omuzlayarak ilerledi. Dağlık kesimdeki engebeli yapının getirdiği tüm zorluklara rağmen ekiplerin kararlılığı sayesinde operasyon kesintisiz devam etti. Kurtarma ekipleri, yaklaşık 2 saat süren bu yoğun çabanın ardından yaralıyı nihayet güvenli ve araçların ulaşabileceği bir noktaya taşımayı başardı.

Kazazede sağlık ekiplerine teslim edildi

Güvenli bölgeye ulaştırılan vatandaş, hazır bekleyen 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralıya burada ilk müdahale yapıldıktan sonra, tedavi için en yakın hastaneye sevk edildi. Yetkililer, doğa yürüyüşü yapan vatandaşların zorlu arazilerde dikkatli olmaları ve gerekli güvenlik önlemlerini almaları konusunda uyarıda bulundu. İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın bu başarılı ve zorlu operasyonu, ekiplerin dağlık alandaki kurtarma kabiliyetini bir kez daha ortaya koymuş oldu. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.