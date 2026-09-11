Son Mühür/ Emine Kulak- Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı’nın CHP’den AK Parti’ye geçmesinin ardından YENİ Parti İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Grubu’na yönelik dikkat çeken bir toplantı gerçekleştirildi. YENİ Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç’ün çağrısıyla, partili İzmir Büyükşehir Belediye Meclis üyelerinin katılımıyla İZBB Meclis Toplantı Salonu’nda 2 saat süren olağanüstü bir toplantı düzenlendi.

Toplantıya, meclis üyelerinin yanı sıra Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ve Güzelbahçe Belediye Başkanvekili Ayşe Akın’ın da katıldığı görüldü.

Toplantı sonrası basın mensuplarına açıklama yapan YENİ Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, toplantıda Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı’nın yaptığı parti transferinin gündeme geldiği açıkladı.

“Foça’nın AK Parti’ye geçmesi başarı anlamına gelmiyor”

‘Bu saatten sonra AK Parti’nin istediği gündem olmayacak’ diyen Güç, “Foça gündeme geldi. Foça gündem değiştirme işiydi, otoyolların özelleştirilmesi konusu ve sürecinde bilerek yapılan bir şey. Birilerin bir yere geçmesinin artık bir önemi yok. Gemi batarken, giderken yanında götürecek insanlar var. Maalesef zayıf insanlar bu insanlar. Foça’nın geçmesi, Foça’nın başarısı anlamına gelmiyor. Başka anlama da gelmiyor. Saniye Hanım 20 yıldır parti içerisinde görev almış bir isim. Bu insanların bu duruma düşmesi AK Parti iktidarının ne kadar baskısı ne kadar yorucu toplumun ne kadar ayrıştırıcı olduğunu gösteriyor. Biz de iktidarın sona geldiğini hepimiz görüyoruz. Foça’da ifade ettim. Bu saatten sonra AK Parti’nin istediği gündem olmayacak. Gerçek gündeme, ekonomiye, işsizliğe geleceğiz. Bunları konuşacağız, bunlarla ilgili politika yürüteceğiz” dedi.

“Kim geçerse geçsin”

Kamuoyunda bazı ilçe belediyelerinin de parti transferi yapacağı hakkında iddialara cevap veren Güç, “Kim geçtiğinin önemi yok. Kim geçerse geçsin, karakteri zayıfsa, dünya görüşü nerden seçildiğini unutan birisi ise geçerse geçsin. Zaten süre bitti. AK Parti iktidarı bir sene içerisinde gidiyor. Gittikten sonra bunun cezasını çekerler. Bu yapılan hareketin, tavrın bedeli olur. Yaşadıkları topluma anlatamazlar. Eğer parti değiştireceklerse, korkacaklarsa o zaman belediye başkanlığından istifa etsinler. Bu geçmenin bedeli korkaklıksa bedelini halka ödeyecekler. Geçiş yaparken geçişlere ve tavırlarına dikkat etmeleri gerekiyor” diye konuştu.