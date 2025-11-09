İran’da son yıllarda yaşanan kuraklık ve yağış azlığı, başkent Tahran’da su krizini derinleştirdi. Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Senendec ziyaretinde yaptığı açıklamada, yağış olmaması durumunda gelecek aydan itibaren Tahran’da su kısıtlamalarına gidileceğini belirtti ve kriz sürerse kentin tahliye edilebileceği uyarısında bulundu.

Tahran’a su sağlayan başlıca barajlar arasında Emir Kebir, Lar, Mamlu, Talikan ve Latyan bulunuyor. Meteoroloji verilerine göre kentte bu yıl yağışlar mevsim normallerine göre yüzde 40 azaldı. Bu durum, barajlardaki rezervleri düşürdü ve yeraltı su kaynaklarını da olumsuz etkiledi.

Tahran Su İdaresi, baraj rezervlerinin Tahran’a en fazla iki hafta daha su sağlayabileceğini belirterek alarm verdi. Pezeşkiyan, su ve enerji kullanımında tasarruf sağlanması gerektiğini vurguladı, mevcut yönetim ve altyapının acil önlem alması gerektiğini söyledi.

Uzmanlar, Tahran’daki su krizinin çözülmemesi halinde kentin yüz binlerce nüfusunu etkileyebileceğini ve bölgedeki yaşamı tehdit edeceğini ifade ediyor. Yağışların başlamaması durumunda, başkentte su kesintilerinin artırılması ve acil planların devreye sokulması bekleniyor.