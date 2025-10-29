Son Mühür / Alper Temiz - Balıkesir ve İzmir sınırında yer alan Madra Barajı’nda yaşanan su seviyesindeki düşüş, iklim krizi gibi etkenler nedeniyle birçok defa gündeme gelmiş, ancak Bergama Çevre Platformu TÜMAD Altın Madeni'ne ait su sondajlarının kuraklık üzerindeki etkilerine de dikkat çekmişti. Platform, TÜMAD'ın bölgedeki altın madenleri için baraj su kaynaklarına attığı sondajların yıllar içerisinde barajı kuruttuğunu ve Burhaniye, Ayvalık, Dikili ve Bergama’da yaşanan kuraklığın madencilik faaliyetlerinden kaynaklandığını söylemişti. TÜMAD'ın ÇED dosyasında sondajların saniyede 58 litre su harcadığı bilgisi yer almış, ancak şirketin en az 4-5 katı daha fazla su tükettiği Bergama Çevre Platformu tarafından dile getirilmişti. Bölgede TÜMAD’ ait 4 maden bulunuyor. Kapasitedeki artışla birlikte su kullanımının da kat ve kat artış göstereceği belirtilmişti.

Bergama Çevre Platformu sözcüsü Erol Engel, “Kozak’ta kuraklık yaşanmazdı ancak 3 yıldır kuraklık hissediliyor. TÜMAD’ın madeni, facia ile sonuçlanan İliç’teki maden gibi yamaç bir bölgede bulunuyor. Siyanür havuzları da yine burada ve açık ortamda siyanür kullanılarak altına ve gümüşe ulaşılıyor. Bu madenler devlete su parası da ödemiyor. En önemlisi de su sondajları Madra Barajı’na su sağlayan damarlara atılıyor ve su, bu şekilde sömürülüyor” açıklamasını yapmıştı.

“Sondaj masraflı, su ihtiyacı Madra’dan karşılansın”

Bölge halkı ve başta Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP) bileşeni Bergama Çevre Platformu olmak üzere Ayvalık Tabiat Platformu, Burhaniye Çevre Platformu (BURÇEP), Dikili Kültür ve Çevre Platformu (DİKÇEP), Yeşil Gelecek Derneği, Tüm Emekliler Sendikası ve İzmir Yaşam Alanları üyeleri bu sondajların durdurulması ve doğanın alenen zehirlenmesine son verilmesi için eylemler gerçekleştirmiş, ÇED ve kapasite artışlarına karşı da iptal davaları açılmıştı.

Ancak edinilen bilgilere göre, bölgeden gelen “Zehirleniyoruz” tepkilerinin tam tersi bir adım atıldı. TÜMAD Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Madra Barajı’na su sağlayan su damarlarına atılan sondajların kapasite artışıyla birlikte yetersizliği ve sondaj maliyetindeki artış nedeniyle Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na “Maden faaliyetlerinde su sorununun çözüme kavuşturulması ve sondajdan vazgeçilerek direkt olarak Madra Barajı’ndan su temin edilmesi” için başvuruda bulundu. Bergama Çevre Platformu yapılan başvurunun ise henüz bakanlıkta olduğunu ve kesin kararın yakın bir zaman içerisinde çıkacağını ifade etti.

Bakanlık tarafından TÜMAD Altın Madeni’nin başvurusu onaylandıktan sonra, su sondajlarının tamamının kapatılıp kapatılmayacağı belirsiz kalırken, şirket siyanür için ihtiyaç duyduğu binlerce tonluk suyu direkt olarak Madra Barajı’ndan temin edecek.