Son Mühür / Alper Temiz - Bakanlığın 17 Eylül 2025 tarihli kararıyla, Koza Altın İşletmeleri A.Ş.’nin Çanakkale’de açmayı planladığı Altın–Gümüş Madeni Açık Ocak İşletmesi projesi için “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu” kararı verilmişti. Proje kapsamında 3 milyon 221 bin 711 ton cevher çıkarılması öngörülüyor.

Bu cevherin 2 milyon 700 bin tonunun, 490 kilometre uzaklıktaki Eskişehir’in Sivrihisar ilçesi Kaymaz Mahallesi’nde bulunan zenginleştirme tesisine günde 149 kamyon seferiyle taşınması planlanıyor. Ayrıca yaklaşık 500 ton cevherin de Bergama Ovacık’taki tesislere gönderileceği belirtiliyordu.

“Atikhisar Barajı’nı tehdit ediyor”

Verilen ÇED olumlu kararına karşı EGEÇEP (Ege Çevre ve Kültür Platformu) ve Çanakkale Büyükşehir Belediyesi yargıya başvurdu. Dava dilekçesinde, projenin Atikhisar Barajı içme suyu havzasına çok yakın bir bölgede bulunduğu ve madencilik faaliyetlerinin hem su kaynaklarını hem de tarım arazilerini geri dönüşsüz biçimde kirleteceği vurgulandı.

EGEÇEP sözcüleri, ÇED sürecinde halkın görüşlerinin yeterince alınmadığını, proje tanıtım dosyasında toz, gürültü ve ağır metal kirliliği risklerinin küçümsendiğini belirterek, kararın iptalini istedi. Çanakkale Belediyesi de aynı yönde bir dava açarak, “Kentimizin su güvenliği ekonomik kazançtan değerlidir” açıklamasında bulundu.

Yerel direniş büyüyor

Kazdağları çevresinde son yıllarda yürütülen madencilik projelerine karşı yerel halkın ve çevre örgütlerinin sürdürdüğü mücadele, bu kararla yeniden alevlendi. Bakanlık ise kararın “mevzuata uygun teknik incelemeler sonucunda” verildiğini açıklarken, Koza Altın İşletmeleri projeden doğacak ekonomik katkıya ve istihdam artışına vurgu yaptı.