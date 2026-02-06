Daha önce fenomenler Taha Özer ve Simge Barankoğlu ile başlayan soruşturma, her geçen gün yeni isimlerin eklenmesiyle genişliyor. İş insanı Şeyhmus Tatlıcı, İBB Başkanı'nın kayınbiraderi Ali Kaya, sunucu Gökay Kalaycıoğlu ve çeşitli fenomenlerin gözaltına alındığı operasyonda toplam şüpheli sayısı artmaya devam ediyor. Peki Ebru Arman kimdir, ne iş yapıyor ve neden gözaltına alındı?

Ebru Arman neden gözaltına alındı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu ekipleri, sabaha karşı Ebru Arman'ın adresinde baskın düzenledi. Uyuşturucu madde temini, fuhuş organizasyonu ve yasa dışı gelir elde etme iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Arman, emniyete götürülerek ifade sürecine alındı.

Soruşturmanın dijital içerik üreticileri ve yetişkin içerik platformlarında faaliyet gösteren kişileri de kapsayacak şekilde genişletildiği öğrenildi. Başsavcılık, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü vurguladı. Delil durumuna ilişkin ayrıntılı bir açıklama henüz yapılmazken, savcılık sorgusunun ardından adli sürecin netleşeceği belirtiliyor.

Dosyada adı geçen diğer gözaltılar arasında "Mama" lakaplı Fatma Yılmaz, Bebek Otel sahibi Muzaffer Yıldırım, fenomenler Simge Barankoğlu, Taha Özer, Eda Alboya ve Arif İskilip gibi isimler de yer alıyor.

Ebru Arman kimdir?

Ebru Arman, dijital içerik dünyasında özellikle moda, güzellik ve kişisel bakım alanlarında ürettiği paylaşımlarla tanınan bir sosyal medya fenomeni ve model. Instagram'da @fraoulaa00 kullanıcı adıyla faaliyet gösteren Arman'ın yaklaşık 377 bin takipçisi bulunuyor. Instagram, TikTok ve YouTube gibi birden fazla platformda aktif olan fenomen, her mecrada farklı formatlarda içerikler üretiyor.

Naz Fraoula ismi nereden geliyor?

"Fraoula" kelimesi Yunanca'da "çilek" anlamına geliyor. Ebru Arman, bu kelimeyi dijital kimliğinin merkezi haline getirdi. İçeriklerindeki renk paleti, görsel estetik ve sunum dili tamamen bu tema etrafında şekillendi. Bu yaklaşım sayesinde Arman, yalnızca bir içerik üreticisi değil, kişisel bir marka inşa eden dijital bir figür olarak öne çıktı.

Ebru Arman ne tür içerikler üretiyor?

Kariyerine makyaj rutinleri, cilt bakımı önerileri ve alışveriş videoları ile başlayan Ebru Arman, özellikle genç kadın izleyiciler arasında hızla popülerleşti. "Get ready with me" (benimle hazırlan) formatındaki videoları ve takipçileriyle kurduğu samimi iletişim tarzı, kısa sürede geniş bir kitleye ulaşmasını sağladı. Son dönemde ise daha çok yetişkinlere yönelik içerik üretim süreçleriyle gündeme geliyordu.

Ebru Arman evli mi, kaç yaşında?

Edinilen bilgilere göre Ebru Arman bekar. Özel hayatını sosyal medya paylaşımlarında ön plana çıkarmayan fenomen, içerik odaklı bir profil benimsemişti. Doğum tarihiyle ilgili kamuoyuna yansıyan net ve doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor ancak sosyal medya geçmişi ve kariyer sürecine bakıldığında 20'li yaşlarının sonları ile 30'lu yaşlarının başlarında olduğu tahmin ediliyor. Aslen nereli olduğu konusunda da resmi bir açıklama yapılmış değil.

Fenomenlere yönelik operasyon genişleyecek mi?

Soruşturma kapsamında yeni yakalama kararlarının çıkabileceği konuşuluyor. Fenomenlerin lüks yaşam tarzları, hızlı yükselişleri ve gelir kaynakları son dönemde sosyal medyanın en çok tartışılan başlıkları arasında yer alıyordu. Bu nedenle gözaltı haberleri kısa sürede gündemin üst sıralarına taşındı. Arman ve diğer gözaltındaki isimlerin ifadelerinin tamamlanmasının ardından savcılığın tutuklama talep edip etmeyeceği belli olacak.