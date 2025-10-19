Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, ülke basınına yaptığı açıklamada Rusya ile geçmiş dönemde imzalanan anlaşmaların geçerliliğini yitirdiğini belirterek, “Devrik rejimle yapılan hiçbir anlaşmayı kabul etmiyoruz. Bu anlaşmaların tamamı askıda ve yeni bir mutabakata henüz ulaşmadık” dedi.

“Yeni Suriye ilham kaynağı olacak”

Şeybani, ülkenin içinde bulunduğu dönüşüm sürecine vurgu yaparak, “Suriye’yi kutuplaştırmaya veya bölmeye yönelik girişimlere izin vermeyeceğiz. Yeni Suriye, uluslararası platformlarda artık geçmişten farklı biçimde, ilham veren bir örnek olarak anılıyor” ifadelerini kullandı.

Şara’nın BM konuşması ‘tarihi bir adım’

Cumhurbaşkanı **Ahmed Şara’nın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmayı “Suriye halkını ilk kez gerçek anlamda temsil eden bir dönüm noktası” olarak nitelendiren Şeybani, “Şara’nın konuşması hem duygusal bir anlatım içeriyor hem de Suriye’nin yeni hikayesini özetliyor” dedi.

Rusya ile ilişkiler yeniden tanımlanıyor

Şeybani, Moskova ile yürütülen temasların “aşamalı bir yeniden yapılanma süreci” olduğunu belirterek, “Rus tarafı da eski anlaşmaların yeniden değerlendirilmesi gerektiği konusunda bizimle mutabık. Şu an yeni çerçeve anlaşmaları üzerinde çalışıyoruz” açıklamasında bulundu.

Askeri üslerin statüsü masada

Suriye Dışişleri Bakanı, ülkedeki Rus askeri üslerinin konum ve statülerinin de müzakere gündeminde olduğunu vurguladı:

“Bu üslerin görev tanımı, kapsamı ve bulundukları bölgelerin statüsü üzerine görüşmeler yapıyoruz. Tüm bu süreç Suriye’nin egemenlik hakları çerçevesinde yürütülüyor.”