Son Mühür / Yiğit Uzun- Azerbaycan siyasetinin en güçlü isimlerinden biri olarak bilinen ve uzun yıllar Cumhurbaşkanlığı İdaresi’nde görev yapan Ramiz Mehdiyev, devlete ihanet ve darbe girişimi suçlamalarıyla gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Mehdiyev’in ailesine yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

87 yaşında ev hapsine alındı

1995–2019 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı olarak görev yapan 87 yaşındaki Mehdiyev, “devlete ihanet”, “iktidarı zorla ele geçirme veya koruma teşebbüsü” ve “suçtan elde edilen gelirleri aklama” suçlamalarıyla Sebail İlçe Mahkemesi kararıyla dört ay ev hapsine mahkûm edildi.

Azerbaycan’da Mehdiyev’in tüm resmi görevlerinden alınması ve devlet nişanlarının geri çekilmesi de gündemde.

Darbe planının merkezinde Rusya iddiası

Azerbaycan medyasında yer alan iddialara göre, Mehdiyev’in tutuklanmasına giden süreçte en kritik dönemeç 25 Aralık 2024’te AZAL’a ait bir uçağın vurulması oldu. İddiaya göre saldırı Rusya tarafından gerçekleştirildi ve hedef, Azerbaycan liderinin uçağıydı.

Mehdiyev’in, Moskova’nın desteğiyle bir darbe planı hazırladığı ve bu planı Rus makamlarına ilettiği öne sürülüyor.

Çevresinde eski bakanlar ve üst düzey isimler var

APA ajansına göre Mehdiyev’le bağlantılı olduğu iddia edilen isimler arasında şunlar bulunuyor:

Eski Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov

Cumhurbaşkanlığı İdaresi eski daire başkanı Ali Hasanov

Eski Kültür Bakanı Ebülfes Garayev

Cumhurbaşkanlığı eski basın sözcüsü Azer Kasımov

Eski Ulusal Güvenlik Bakanı Eldar Mahmudov

Eski Azerbaycan Bankası Başkanı Cahangir Hacıyev

Eski Ulaştırma Bakanı Ziya Memmedov

Eski milletvekili Elton Memmedov

Uzmanlara göre soruşturma derinleştikçe daha fazla siyasetçinin gözaltına alınması bekleniyor.

“Azerbaycan’ın Fethullah Güleni”

Kamuoyunda “Gri Kardinal” olarak tanınan Ramiz Mehdiyev, yıllardır Azerbaycan siyasetinde perde arkasındaki etkisiyle biliniyordu. Devlet içinde oluşturduğu kadrolaşma ve bürokratik ağ, kendisine “Azerbaycan’ın Fethullah Güleni” yakıştırmasının yapılmasına neden olmuştu.