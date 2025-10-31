Son Mühür- Suriye'de Ahmed Şara'nın selefi Beşar Esad'dan farklı olacağını düşünenler haklı çıktı.

Esad ailesinin aşırı zenginleşmesinin tartışma konusu olduğu Suriye'de Ahmed Şara kendi aile fertlerini bu konuda dizginlemeye kararlı görünüyor.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, kardeşi Cemal Şara'nın aile bağlarını kullanarak ticari kazanç sağladığı iddialarının gündeme gelmesinin ardından, Şam’da faaliyet gösteren ofisinin kapatılması talimatını verdiği ortaya çıktı.



Şam'daki ofis kapatıldı...



Reuters'ın yayınladığı bir habere göre geçtiğimiz Ağustos ayında Cemal Şara, aile bağlarını kullanarak devlet kurumları ve iş dünyası ile toplantılar düzenleyip kişisel çıkarlar elde etmişti.

İddiaların ardından harekete geçen Ahmed Şara, Cemal Şara'nın ofisinin kapatılması talimatını verdi ve devlet kurumlarına kardeşiyle iş yapmamalarını emretti.

Ofisin kapatılmasının hemen ardından, Ahmed Şara'nın aile bireyleriyle bir toplantı düzenlediği ve bu toplantıya 79 yaşındaki babası Hüseyin Şara'nın da katıldığı öğrenildi.