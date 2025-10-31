Son Mühür - Oscar ödüllü aktör Robert De Niro’nun torunu, 2023 yılında aşırı doz nedeniyle yaşamını yitirmişti. De Niro, kızı Drena’nın tek çocuğu olan torununun ölümü sonrası yaptığı açıklamada “derin bir üzüntü içinde olduğunu” ifade etmişti. New York eyaletinde yürütülen soruşturma kapsamında ise Bruce Epperson, Eddie Barreto, Grant McIver, John Nicolas ve Roy Nicolas adlı beş kişi; sosyal medya üzerinden gençlere ve genç yetişkinlere sahte reçeteli ilaçlar satmakla suçlandı.

En az 20 yılla yargılanacaklar

Şüphelilerin, 18 yaşındaki Leandro De Niro-Rodriguez’in yanı sıra Blondie grubunun kurucularından Chris Stein’ın kızı Akira Stein ve kimliği açıklanmayan üçüncü bir kişinin ölümüyle bağlantılı oldukları öne sürülüyor. Savcılığa göre, beş zanlı Ocak ile Temmuz 2023 arasında New York genelinde sosyal medya ve şifreli mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla binlerce sahte uyuşturucu hap satışı yaptı. Chris Stein, kızının ölümüyle ilgili gelişmelerin ardından yaptığı açıklamada, tutuklamalardan dolayı yetkililere “adalet umudu verdikleri” için teşekkür etti. Yetkililer, sanıkların suçlu bulunmaları halinde en az 20 yıl, en fazla ise müebbet hapis cezasıyla karşı karşıya olduklarını bildirdi.