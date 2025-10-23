Son Mühür - Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 10. haftasında görev alacak hakemleri duyurdu.

10. Haftada bu hakemler düdük çalacak

Yarın:

  • 20.00 Fatih Karagümrük-Kayserispor: Yasin Kol

25 Ekim Cumartesi:

  • 17.00 Kocaelispor-Alanyaspor: Mehmet Türkmen
  • 20.00 Trabzonspor-Eyüpspor: Zorbay Küçük

26 Ekim Pazar:

  • 14.30 Antalyaspor-Başakşehir: Ümit Öztürk
  • 17.00 Galatasaray-Göztepe: Oğuzhan Çakır
  • 17.00 Gençlerbirliği-Konyaspor: Halil Umut Meler
  • 20.00 Kasımpaşa-Beşiktaş: Adnan Deniz Kayatepe
  • 20.00 Samsunspor-Çaykur Rizespor: Cihan Aydın
  • 20.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

Kaynak: Haber Merkezi