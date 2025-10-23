Son Mühür - Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 10. haftasında görev alacak hakemleri duyurdu.
10. Haftada bu hakemler düdük çalacak
Yarın:
- 20.00 Fatih Karagümrük-Kayserispor: Yasin Kol
25 Ekim Cumartesi:
- 17.00 Kocaelispor-Alanyaspor: Mehmet Türkmen
- 20.00 Trabzonspor-Eyüpspor: Zorbay Küçük
26 Ekim Pazar:
- 14.30 Antalyaspor-Başakşehir: Ümit Öztürk
- 17.00 Galatasaray-Göztepe: Oğuzhan Çakır
- 17.00 Gençlerbirliği-Konyaspor: Halil Umut Meler
- 20.00 Kasımpaşa-Beşiktaş: Adnan Deniz Kayatepe
- 20.00 Samsunspor-Çaykur Rizespor: Cihan Aydın
- 20.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan
Kaynak: Haber Merkezi