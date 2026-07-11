Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde kiraz hasadı devam ediyor. Bölgede bu yıl 55 bin tonun üzerinde kiraz hasadı beklenirken, üreticiler yüksek verime rağmen bahçe çıkış fiyatlarının maliyetleri karşılamadığını belirtiyor. Üreticiler, kirazın kilogram fiyatının en az 150 lira olması gerektiğini ifade ediyor. Hasat zamanında rekor bir beklenti var. Bölgenin iklim ve coğrafi olarak kiraz yetiştirmeye uygun olması vatandaşları sevindiriyor. Geçtiğimiz yıl zirai don ve soğuk havadan dolayı büyük mağduriyet yaşayan Afyonlu vatandaşlar bu yılki gidişatı olumlu karşılıyor.

“Üretici fiyattan memnun değil”

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde, Avrupa'ya ihraç edilen Apolyont cinsi kirazda hasat dönemi başladı. Geçen yıl zirai don nedeniyle büyük ölçüde zarar gören üreticiler, bu sezon yağışların da etkisiyle rekor düzeyde rekolte bekliyor. Ancak üreticiler, yüksek verime rağmen bahçede oluşan fiyatların beklentilerin altında kaldığını dile getiriyor. Eber Gölü'nün oluşturduğu mikro klima sayesinde yetişen, iri yapısı, kendine özgü aroması ve uzun raf ömrüyle öne çıkan Apolyont kirazı, birçok Avrupa ülkesine ihraç ediliyor. Geçen yıl yaşanan zirai don nedeniyle hasadın neredeyse yapılamadığı bölgede, bu yıl üretimin önemli ölçüde artması bekleniyor.

“Emeğimizin karşılığın alamıyoruz”

Sultandağı Ziraat Odası Başkanı Hasan Dinç, mevcut fiyatların üreticiyi memnun etmediğini belirterek, "Piyasada en yüksek değer 1 kilo kiraz 60 liradan gidiyor. İkinci sınıflar 25, 30, 40 liradan, organik ürünler 45 liradan gidiyor. Ortalamaya vurduğunuz zaman bu kiraz 45 liraya geliyor. Fiyatın en az 150 liradan başlaması lazım. Yevmiyeler 1500 lira. 10 kişi getirilse bahçeye, en az 4 kişi seçmeye ayrılıyor. Toplama kilogramı düşüyor o da maliyetlere biniyor. Kiraz kaliteli olmadığı zaman organikçilere 40 liraya satıyor. Zarar ettiği için organikçiye veriyor. Maliyetler yüksek" dedi.

“Rekolte rekor ancak fiyatlar değil”

Bu yıl önemli bir artış yaşandığını ifade eden Hasan Dinç, "Bölgede 30 bin dekara yakın meyve bahçesi olduğunu, 600 dekarının doludan etkilendiğini aktaran Hasan Dinç, "Geçen yılki ortalamaya baktığımız zaman bu yılki artış yüzde 70-80. Önceki yıllar 25, 27, 30 bin tonu gördük. Bu yılki rekolte 55 bin tonun üzerinde. Rekolte rekor, ancak fiyatlar rekor değil" diye konuştu.

“Sabah 5’te hasat başlıyor”

Hasat öncesinde yıl boyunca yoğun emek harcadıklarını belirten kiraz üreticisi Kadir Süzer, "Hasat döneminde de sabah 5'te kalkıp toplamaya başlıyoruz. Öğleye kadar topluyor, akşama kadar da seçiyoruz. Burada 6 dönüm bahçem var. 250 ağaçtan 5-6 ton ürün alacağım. Bu ürünleri 55-60 liradan veriyorum. Üreticinin ayakta kalabilmesi ve önümüzdeki yıllarda da bahçesine bakabilmesi için kirazın en az 150 lira seviyelerinde olması gerekiyor" şeklinde konuştu. Üreticiler, bu yıl verimin yüksek olmasının sevindirici olduğunu ancak artan işçilik ve üretim maliyetleri karşısında mevcut fiyatların sürdürülebilir üretim için yeterli olmadığını belirtiyor.