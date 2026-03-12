Son Mühür / İzmir’de kamuoyunun gündeminden düşmeyen Halkapınar’daki Meslek Fabrikası, Tepecik’teki eski Gasilhane ve Kemeraltı’ndaki Egemenlik Binası’na ilişkin tartışmalar, yerel siyasetin ana gündem maddesi olmaya devam ediyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devri tartışılan yapılar üzerinden AK Parti ve CHP grupları arasında sert rüzgarlar eserken özellikle Gasilhane binasıyla ilgili yapıldığı öne sürülen görüşme dikkatleri çekti.

Protokol masada mı kaldı?

Tepecik’te bulunan Gasilhane binasıyla ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratlarının Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile görüşme yürüttüğü ve bu sürecin de nihayete ermeyerek askıda kaldığı iddiaları gündeme geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi heyetinin 2024 yılında Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile bir araya gelerek protokol şartlarını görüştüğü öne sürüldü. Konuyla ilgili yapılan görüşmede İzmir Büyükşehir Belediyesi heyetinin gasilhane binasının kendilerine gerekli olduğunu söylediği buna karşılık da Vakıflar kanadından “Gasilhane size lazımsa bir protokolle o binayı size verelim, yandaki binayı da siz bize verin” şeklinde bir önerinin dile getirildiği ancak Büyükşehir yetkililerinin bu süreçten sonra herhangi bir adım atmadığı iddia edildi.

Yıldız’dan Meclis’te ardı ardına sorular

Söz konusu iddiaları İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde gündeme getiren AK Parti Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız, Okyay’ın bu görüşmede yer alıp yer almadığı ve bu protokolün neden gerçekleşmediği sorularını yöneltti.

Yıldır’dan ‘İmar konusunda trafik’ açıklaması

Konuyla ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi Grup Başkan Vekili Zafer Yıldır ise “Gasilhane konusunda yaptığım araştırmaya göre görüşme gerçekleşmemesi konusu gasilhane konusunda değil. Vakıflar Bölge Müdür Yardımcısı ile Belediyemiz arasındaki trafik, daha çok imar konusunda bir trafik… İkisi birbirine karışmış gibi görünüyor. Büyükşehir bu konuda ilgisizlik ve alakasızlık göstermiş değil” ifadelerini kullandı.

“Görüşmeye Okyay mı gitti?” diye sorulmuştu

Yıldır’ın açıklamalarının ardından akıllara AK Partili Yıldız’ın Meclis’te sarf ettiği “Genel Sekreter Yardımcınız Pınar Hanım protokol için görüştü mü?” sorusu bir kez daha gelirken gözler İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluk şemasına çevrildi. Protokol görüşmelerini yürütüp yürütmediği sorusu gündeme gelen Genel Sekreter Yardımcısı Pınar Okyay’ın sorumluluk alanında Sağlık İşleri, Sosyal Hizmetler, Veteriner İşleri, Basın Yayın, Kültür ve Sanat ile Şehir Tiyatroları gibi birimler bulunurken; belediyenin imar işlerinden sorumlu genel sekreter yardımcılığı görevini İsmail Mutaf’ın yürüttüğü biliniyor.