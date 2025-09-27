Sağlıklı beslenme arayışında her geçen gün yeni bir trend ortaya çıkıyor. Bunlardan biri de avokado çekirdeğinin rendelenip üzerine zeytinyağı eklenerek tüketilmesi. Sosyal medyada “bağışıklığı güçlendiriyor, kolesterolü dengeliyor, vücudu toksinlerden arındırıyor” iddialarıyla hızla yayılan bu yöntem, uzmanların uyarılarıyla tartışma konusu oldu.

Sindirimi koruyabilir mi?

Avokado çekirdeği, fenolik bileşikler, flavonoidler ve lif açısından zengin bir yapıya sahip. Laboratuvar çalışmalarında antioksidan ve antienflamatuar özellikler gösterebildiği gözlemlendi. Bu özellikler teorik olarak kalp sağlığına ve sindirim sistemine katkı sağlayabilir. Zeytinyağı ise tekli doymamış yağ asitleri ve polifenollerle bilinen güçlü bir kalp dostu. Bu nedenle ikisinin bir arada tüketilmesinin antioksidan etkileri artırabileceği düşünülüyor.

Bilimsel veriler sınırlı

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Ayşe Demir, avokado çekirdeğinde bulunan tanenlerin yüksek miktarda alındığında toksik etki yaratabileceğini belirterek, “İnsan çalışmalarının eksikliği nedeniyle düzenli tüketim için güvenli bir sınırdan söz edemiyoruz. Aşırı miktarlarda alındığında mide irritasyonu ve karaciğer üzerinde olumsuz etkiler görülebilir” dedi.

Sindirim sorunlarına yol açabilir

Yoğun lif içeriği nedeniyle çekirdeğin fazla tüketilmesi şişkinlik, mide bulantısı ve bağırsak problemleri oluşturabilir. Ayrıca, kan sulandırıcı veya kolesterol düşürücü ilaçlarla etkileşime girme ihtimali de göz ardı edilmiyor. Uzmanlar, bu riskler nedeniyle avokado çekirdeğinin yerine meyvenin yenilebilir kısmı ve zeytinyağının güvenle tüketilebileceğini vurguluyor.

Uzmanlardan uyarı

Dr. Demir, “Zeytinyağı başlı başına kalp sağlığı için kanıtlanmış faydalara sahiptir. Avokado çekirdeği ise daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyuyor. Denemek isteyenler küçük miktarlarla ve seyrek aralıklarla tüketmeli. Özellikle kronik hastalığı veya düzenli ilaç kullanımı olanların mutlaka doktoruna danışması gerekiyor” diye konuştu.

Fayda mı, risk mi?

Avokado çekirdeği ve zeytinyağı karışımı laboratuvar sonuçlarına göre bazı olumlu etkiler taşıyor olsa da insan sağlığı üzerindeki kesin etkileri henüz kanıtlanmış değil. Bu nedenle uzmanlar, sosyal medya trendlerini birebir uygulamak yerine bilimsel olarak kanıtlanmış beslenme yöntemlerine yönelmenin daha güvenli olduğu görüşünde.