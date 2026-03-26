Beyaz Saray’a ait resmi sosyal medya hesaplarında paylaşılan ve kısa süre içinde silinen iki farklı video, içeriklerinin belirsizliği nedeniyle geniş çaplı tartışmalara yol açtı. Paylaşımların ardından herhangi bir resmi açıklama yapılmaması, “siber saldırı mı yoksa bilinçli bir iletişim stratejisi mi?” sorusunu gündeme taşıdı.

Kısa sürede yayılıp silinen ilk görüntü

Çarşamba akşamı ABD yerel saatiyle 21.15 sularında paylaşılan ilk videoda, akıllı telefon kamerasıyla kaydedildiği anlaşılan kısa bir sahne yer aldı. Yalnızca birkaç saniye süren görüntüde kameranın bir kişinin ayaklarına odaklandığı görülürken, arka planda bir kadın sesinin “Yakında başlıyor, değil mi?” ifadesi duyuldu. Videoda ayrıca “sesi aç” uyarısı yer aldı. İçerik, paylaşımın ardından yaklaşık 90 dakika içinde platformlardan kaldırıldı.

İkinci paylaşımda parazitli ekran ve bayrak detayı

İlk videodan kısa süre sonra aynı hesaplardan ikinci bir paylaşım yapıldı. Siyah ve parazitli ekran görüntüsünün yer aldığı videoda telefon bildirim sesi dikkat çekti. Görüntünün bir anında Amerikan bayrağının yer aldığı bir kare de ekrana yansıdı. Paylaşımda yalnızca akıllı telefon ve ses emojilerinin kullanılması, içeriğin anlamına ilişkin soru işaretlerini artırdı.

Siber saldırıi ihtimali ve sosyal medya tartışmaları

Videoların ardından kullanıcılar arasında hesapların ele geçirilmiş olabileceği ya da bilinçli şekilde gizemli bir mesaj verilmek istendiği yönünde farklı yorumlar yapıldı. İçeriğin niteliği ve paylaşımın amacı konusunda net bir bilgi bulunmaması tartışmaları büyüttü.

Resmi açıklama henüz gelmedi

Beyaz Saray cephesinden konuya ilişkin herhangi bir doğrulama ya da açıklama yapılmadı. Paylaşımların kasıtlı bir iletişim stratejisinin parçası olup olmadığı ya da teknik bir güvenlik ihlali sonucu ortaya çıkıp çıkmadığı belirsizliğini koruyor.