Son Mühür - Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya'da katıldığı bir program esnasında aniden fenalaştı. Olayın ardından çevredakilerin ihbarı üzerine adrese hemen sağlık ekipleri çağrıldı. Bazı yerel haber kaynaklarında, Ağbaba'nın pazar veya esnaf ziyareti gerçekleştirdiği sırada rahatsızlandığı ve sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı belirtildi.

İki farklı hastaneye sevk edildi

Ambulansla hastaneye kaldırılan Veli Ağbaba, ilk olarak Malatya Battalgazi Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Buradaki ilk müdahale ve işlemlerinin ardından Ağbaba, daha kapsamlı bir sağlık değerlendirmesinden geçirilmesi amacıyla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildi.

Henüz resmi açıklama yapılmadı

Ağbaba'nın rahatsızlığının nedeni ve mevcut sağlık durumu hakkında yetkili kurumlardan henüz resmi ve ayrıntılı bir açıklama yapılmadı. Yerel kaynaklar, Milletvekili Veli Ağbaba'nın İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ndeki tedavi sürecinin devam ettiğini bildirdi.