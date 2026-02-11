Son Mühür- Adalet Bakanlığı görevine getirilen Akın Gürlek’in TBMM Genel Kurulu’ndaki yemin töreni öncesi ve sırasında Meclis’te tansiyon yükseldi. Gürlek’in kürsüye çıkmak üzere salona gelmesiyle birlikte Genel Kurul’da tartışma yaşandı.

CHP’li vekiller kürsüye yürüdü

Yemin töreni sırasında CHP’li milletvekilleri kürsüye yönelerek tepki gösterdi. İddialara göre, Gürlek’in konuşma yapacağı sırada bazı CHP’li vekiller kürsünün önüne geçerek set oluşturdu ve kürsüyü işgal etti. Bu gelişme üzerine Genel Kurul’da karşılıklı sloganlar atıldı.

Meclis’te arbede çıktı

Yaşanan gerginlik kısa sürede arbedeye dönüştü. Tartışma sırasında AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek ile CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal arasında fiziki müdahale yaşandı. İddiaya göre Gökçek, Tanal’a yumruk attı.

O anlar Meclis’te tansiyonu daha da yükseltti.

Oturuma ara verildi

Genel Kurul’daki arbede nedeniyle oturuma kısa süreli ara verildi.