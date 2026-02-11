Son Mühür- ABD’de açıklanan ocak ayı istihdam verileri, küresel piyasalarda hareketliliğe neden oldu. Tarım dışı istihdam artışı beklentilerin üzerine çıkarken, işsizlik oranındaki gerileme ekonomik görünümün gücünü ortaya koydu.
Verilerin ardından tahvil faizlerinden küresel piyasalarda fiyatlarına kadar birçok kalemde ilk tepkiler dikkat çekti.
ABD’de tarım dışı istihdam beklentileri aştı
ABD’de ocak ayında tarım dışı istihdam 130 bin kişi arttı. Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen artış, iş gücü piyasasındaki dayanıklılığın sürdüğüne işaret etti.
Aynı dönemde işsizlik oranı yüzde 4,4’ten yüzde 4,3’e gerileyerek ekonomide istihdam tarafında toparlanmanın devam ettiğini gösterdi.
İlk tepki tahvil faizlerinde yükseliş
Verilerin açıklanmasının ardından piyasalarda ilk tepki ABD tahvil faizlerinde yükseliş şeklinde oldu. Güçlü istihdam verisinin, faiz indirim beklentilerini öteleme ihtimali yatırımcı fiyatlamalarına yansıdı.
Altın, gümüş ve petrol fiyatlarında hareketlilik
İstihdam verisinin ardından küresel piyasalarda da dalgalı bir seyir izlendi.
Gümüş yüzde 4 artışla 84 dolar seviyesine yükseldi.
Altın 5.061 dolar seviyesinden işlem gördü.
Brent petrol 70 doların üzerine çıkarak dikkat çekti.
Ayrıntılar geliyor...