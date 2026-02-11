Son Mühür- Ekrem İmamoğlu'nun A Takımı içinde yer alan İBB Genel Sekreter Yardımcısı ve Tarihi Kentler Birliği Genel Sekreteri Mahir Polat, Kent Uzlaşısı soruşturmasında tutuklanan isimler arasında yer alıyordu.

Kalp damarlarında stent, diyabet, uyku apnesi gibi ciddi sağlık sorunları bulunduğu gerekçesiyle hakkında ev hapis cezası verilen Polat'ın, Kent Uzlaşısı davasıyla ilgili sıcak gelişme sonrası özgürlüğüne kavuştuğu iddiaları gündeme gelmişti.

Tahliyeler peş peşe geldi...



Kent Uzlaşısı davasında İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, aylık tutukluluk incelemesinde Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir ve Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan hakkında tahliye kararı verdi.

Mahir Polat hakkında da ev hapsinin kaldırıldığı iddia edildi.



O bilgi doğru değil...



''Seni çok özledim canım İstanbul'' vurgusuyla mesaj paylaşan Mahir Polat,

''Çok kıymetli dostlar, sevgili arkadaşlar,

Bugün hakkımda tutuklama ve ardından ev hapsi kararı verilen Kent Uzlaşısı olarak bilinen davada çok değerli arkadaşlarımın tahliye edildiği haberini büyük bir mutlulukla aldım.

Sosyal medyadan gelen yoğun tebrik ve sevinç mesajlarına ne yazık ki dönemiyorum. Hepinize canı gönülden teşekkür ediyorum fakat bugün ki gelişme ile ev hapsimin kaldırıldığı bilgisi doğru değil.

Hâlihazırda 309. gününe ulaşan ev hapsim devam ediyor ve bu konuda henüz verilmiş yeni bir karar bulunmuyor.'' hatırlatmasında bulundu.



Resmi başvuru yapacağız...



''Bugünkü kararlara istinaden ev hapsimin kaldırılması için avukat arkadaşlarım resmi başvuruya hazırlanıyorlar.'' diyen Mahir Polat,

''Bugünkü kararla tahliye olan sevgili arkadaşlarım Resul Emrah Şahan, Mehmet Ali Çalışkan, Ebru Özdemir’e ve başkanımız Ekrem İmamoğlu’na sevgi ve selamlarımı gönderiyorum.

Mesajlarıyla sevgilerini gönderen sevgili dostlar özgür günlerde emek ve özveriyle çalışacağımız İstanbul sokaklarında buluşmak dileğiyle…'' mesajı verdi.