Son Mühür- Türkiye’nin önde gelen altın rafinerilerinden birini bünyesinde barındıran Ahlatçı Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatçı hakkında adli soruşturma yürütüldüğü öğrenildi. Altın sektöründe son yıllarda gösterdiği büyümeyle dikkat çeken ve sektör sıralamalarında ilk 10 içerisinde yer aldığı belirtilen holding, gelişmeyle birlikte finans çevrelerinin gündemine oturdu.

Kara para ve kaçakçılık iddiaları

Edinilen bilgilere göre soruşturmanın Ankara merkezli olarak yürütüldüğü ifade ediliyor. Ahmet Ahlatçı’ya yönelik kara para aklama ve kaçakçılık suçlamalarının yöneltildiği, bu kapsamda hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildiği bildirildi. Sürecin resmi makamlar tarafından sürdürüldüğü ve incelemelerin devam ettiği kaydedildi.

Ahlatçı: “Suçlamalar asılsız”

Gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda soruşturma sürecine ilişkin detayları kamuoyuna duyurdu ve Ahmet Ahlatçı ile gerçekleştirdiği görüşmeye yer verdi. Saymaz’ın aktardığına göre Ahlatçı, adli süreçten kısa süre önce haberdar olduğunu belirterek iddiaları reddetti.

Ahlatçı, açıklamasında ticari faaliyetlerini kayıtlı ve şeffaf biçimde yürüttüğünü vurgulayarak, suçlamaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti. “Ben de yeni öğrendim. Kara parayla işimiz olmaz. Kapalıçarşı’da ayaklı borsayı faturalandıran adamım. Bir yanlışlık var. Bu kararın kısa sürede kaldırılacağını düşünüyorum” sözleriyle değerlendirmede bulundu.

Merkezi Çorum’da bulunan altın rafinerisiyle Türkiye’nin altın işleme ve ihracat kapasitesinde önemli bir paya sahip olan Ahlatçı Holding, sektördeki etkinliğiyle biliniyor.