Son Mühür - 19 Ekim’de Paris’teki ünlü Louvre Müzesi’nde gerçekleşen mücevher soygununda gözaltına alınan iki şüphelinin, soyguna yalnızca kısmen katıldıklarını itiraf ettikleri bildirildi.

Paris Savcısı Laure Beccuau, mücevherlerin henüz ele geçirilemediğini belirterek, “Bu mücevherler artık satılamaz. Onları alan kişiler çalıntıyı gizlemekten sorumlu olur. Geri iade için hâlâ zaman var” demişti. Bugün yapılan açıklamada ise Paris savcılığı, 5 yeni şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu ve böylece toplam şüpheli sayısının 7’ye yükseldiğini bildirdi. Açıklamada, “Beş şüpheli, 29 Ekim Çarşamba günü saat 21:00 civarında Paris bölgesindeki farklı noktalarda eş zamanlı olarak tutuklandı” ifadelerine yer verildi.