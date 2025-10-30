Son Mühür- Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini öne süren İsrail Gazze'yi bir kez daha cehenneme çevirdi.

İsrail ordusu, Filistin topraklarındaki ateşkesi sürdürme niyetini teyit ederken, silahların depolandığı Gazze'nin kuzeyinde bir hava saldırısı daha düzenlediğini duyurdu. Sağlık görevlileri, saldırıda iki kişinin öldüğünü öne sürdü.

Geçtiğimiz Salı günü Gazze'de bir İsrail askerinin öldürülmesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın arabuluculuğunda 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkesten bu yana en kötü tırmanışı tetiklemişti.

İsrail, askerin, ateşkes kapsamında askerlerinin çekildiği "sarı hat" içindeki bölgede silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü iddia ediyor.

Hamas ise bu iddiayı reddediyor.



İsrail, Çarşamba günkü saldırıyı, silahların depolandığı şeridin kuzeyindeki Beyt Lahiya yakınlarında hedefli bir saldırı olarak nitelendirdi. İsrail, herhangi bir ihlale kararlılıkla karşılık verirken ateşkes anlaşmasına uymaya devam edeceğini belirtti.



46'sı çocuk, 20'si kadın...



Gazze Sağlık Bakanlığı, hava saldırılarında hayatını kaybeden 104 kişiden 46'sının çocuk, 20'sinin ise kadın olduğunu bildirdi.

Hamas'ın Gazze hükümetinin medya ofisi, İsrail'in hedef listesinin "sivillere karşı işlenen suçları örtbas etmek ve gerçeği çarpıtmak amacıyla yürütülen sistematik bir yanlış bilgilendirme, sahtecilik ve yalan kampanyasının" ürünü olduğunu belirten bir açıklama yayınladı.

Trump , İsrail'in bombardımanlarına rağmen ateşkesin tehlikede olmadığını savundu.

Arabuluculuk görevini yürüten Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman el-Thani, yaptığı açıklamada, İsrail askerine yönelik saldırı ve ardından gelen İsrail hava saldırılarının "kendileri için çok hayal kırıklığı yarattığını ve sinir bozucu olduğunu" söyledi.

