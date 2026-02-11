Mersin’in Tarsus ilçesinde 2015 yılında bindiği minibüsün şoförü tarafından öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan, katledilişinin 11’inci yılında mezarı başında dualarla anıldı. Ailesi ve yakınları, Mersin Şehir Mezarlığı’ndaki kabri başında gözyaşlarına hakim olamadı.

Ne olmuştu?

Tarsus’ta üniversite eğitimi gören Özgecan Aslan, 2015 yılında dersten çıktıktan sonra evine gitmek için bindiği minibüsün şoförü tarafından öldürülmüştü. Türkiye genelinde büyük yankı uyandıran cinayetin üzerinden 11 yıl geçti.

Ailesi mezarı başında dua etti

Anma programı kapsamında annesi Songül Aslan, babası Mehmet Aslan ve yakınları, Mersin Şehir Mezarlığı’ndaki kabre gelerek dua etti.

Özgecan Aslan’ın mezarına çiçekler bırakıldı, Kur’an-ı Kerim okundu. Aile, taziyeleri kabul etti.

“Sanki rüyadayız, 11 yıl geçmiş”

Anma sırasında konuşan baba Mehmet Aslan, geçen yıllara rağmen acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu belirterek, kendilerini yalnız bırakmayanlara teşekkür etti.

Mehmet Aslan, “Bugün 11’inci yıl. Sanki rüyadayız. 11 yıl geçmiş. Uzak diyarlardan ve yakın diyarlardan bizi yalnız bırakmayan bütün dostlara teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

“Hayalleri, hedefleri vardı”

Anne Songül Aslan ise kızının hayalleri ve hedefleri olduğuna dikkat çekti. Evlat acısının tarif edilemez olduğunu dile getiren anne Aslan, hiçbir anne ve babanın bu acıyı yaşamamasını temenni etti.

Songül Aslan, “Özgem göç edeli 11 yıl oldu. Allah hiçbir anneye babaya bu acıyı göstermesin. Evladımın hiçbir suçu yoktu. Hayalleri, hedefleri vardı.

‘Anne okuyup dünyanın en iyi psikoloğu olacağım’ diyordu. Çok dürüst, pozitif bir çocuktu. Derslerine çalışan, güler yüzlü bir kızdı” diye konuştu.