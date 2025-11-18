Son Mühür/ Osman Günden - Konak Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanarak kültür mekânı olarak hizmete açılan Basmane’deki Tarihi Kıllıoğlu Hamamı, ev sahipliği yaptığı ‘Boşluk – Aralık – Mesafe’ karma sergisiyle yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Kapılarını 31 Ekim’de açan sergi, kısa sürede 2 bin 439 ziyaretçiye ulaştı.

Tarihi hamamın özgün dokusunun korunarak yeniden işlevlendirilmesi, mekânı gezenler tarafından büyük beğeniyle karşılandı. Aslı Özer, Kemal Kahveci, Neda İsmail Atar, Sema Okan Topaç, Varol Topaç ve Yasin Uysallar’ın eserleri ziyaretçilerden tam not aldı.

Ziyaretçilerden tam not

Yıllarca kömür deposu olarak kullanılan ve restorasyonuyla yeniden kültür hayatına kazandırılan hamamı ilk kez ziyaret eden Nurhilal Harsa, “Hamam çok güzel. Büyük bir bölümü geçmiş yıllarda yanmış ama bugün yeniden ayağa kalkmış. Konak Belediyesi’ni bu çalışma için kutluyorum. Sanatçıların eserleri de harika. İzmir için çok güzel bir kültür alanı” diye konuştu.

Ziyaretçilerden Sevil Abacı ise hamamın tarihçesini öğrendikten sonra duyduğu memnuniyeti şu sözlerle aktardı: “Burası uzun süre atıl kalmış bir hamammış. Belediyenin girişimiyle yeniden ayağa kaldırılıp sergi alanı olarak açılması çok kıymetli. Çok beğendik.”

Gökçe Özaydemir de sergiyi gezdikten sonra düşüncelerini şöyle paylaştı: “İçeride çok güzel bir karma sergi var. Bölgeye gelirken önyargılıydım ama iyi ki gelmişim dediğim yerlerden biri oldu. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’ya kentin kültür yaşamına böyle bir alan kazandırdığı için teşekkür ederim.”

Sergi 28 Kasım’a kadar açık

Anafartalar Caddesi üzerindeki Kıllıoğlu Hamamı’nda yer alan karma sergi, 28 Kasım 2025 tarihine kadar pazar ve pazartesi günleri hariç 09.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.