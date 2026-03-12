Son Mühür / Erkan Doğan - İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Uğur İnan Atmaca, Son Mühür’ün ortaya çıkarttığı İzmir’in içme suyunun temin edildiği Tahtalı Barajı Havzasında açılan ve su kaynakları tüketen ve kirleten oto yıkama işyerleri ile ilgili İZSU Genel Müdürlüğü’nün yeterince mücadele etmediğini söyledi.

Son Mühür Tahtalı Barajı koruma havzasında araç deposu ruhsatıyla açılan kaçak oto yıkamacılarının günde yüzlerce ton su kullandığını ortaya çıkan Son Mühür’ün haberi İzmir Büyükşehir Belediyesi meclisi gündemine taşımıştı. Son Mühür’ün ortaya çıkardığı skandal olayda, bazı oto yıkama istasyonlarının Tahtalı Barajı koruma havzasının yeraltı sularını kaçak olarak kullandıkları anlaşılmıştı.

"İZSU, topu DSİ’ye atıyor. İZSU kaçak oto yıkamacılarla yeterince mücadele etmiyor"

Konu hakkında İzmir Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında söz alan AK Parti Grup Sözcüsü Uğur İnan Atmaca, “Son dönemde yağışlarla birlikte İzmir’de yaşadığımız su sıkıntısının bir anda gündemimizden düştüğünü maalesef izliyoruz. Aslında su sıkıntısı gündemimizden düşmemeli. Bu konuda son derece önemli kararlar alınıp uygulanması gerektiğini düşünüyorum. Bir yandan da Tahtalı Havzasında yaşanan bazı hadiseler var. Özellikle ‘araç yıkama’ adı altında bölgenin çok ciddi bir kirlenmeye maruz kaldığını ben kendimde tespit ediyorum, görüyorum. Bunun da temelinde ‘araç depolama’ adı altında bazı ruhsatlar veriliyor. Araç depolama ruhsatı alanlar hemen orada bir sondaj gerçekleştirip araç yıkamayı da hayata geçiriyorlar. Dolayısıyla bu işyerlerinin yeraltı sularını çekmesi ayrı bir handikap, araç yıkanmasında kullanılan kimyasallar ve atık sular havzadaki yer altı sularına karışması da ayrı bir handikaptır. Bu konuda İZSU Genel Müdürlüğü yetkililerinin kaçak kuyular ve oto yıkamalar konusunda yeterli düzeyde mücadele etmediğini kanaatini taşıyorum. Çünkü her seferinde olduğu gibi hemen sorumluluğu başka bir tarafa atıyorlar. Diyorlar ki ‘Kaçak kuyularla ilgili bizim yetkimiz yok, DSİ yetkili’ diyorlar. Kuyuyu açmak ayrı bir şeydir. Ben araçlarda kullanılmış atık suyun havzanın ciddi anlamda kirlenmesine sebep olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.