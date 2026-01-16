Osman Günden / Son Mühür - İzmir Metro'da sabah saatlerinde bir arıza yaşandı. Arızanın sebebi henüz belirlenemezken, İzmir Metro'dan yazılı bir açıklama kısa bir açıklama yapıldı. Sabah saatlerinde işe ve okula geç kalan vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

İzmir Metro'dan açıklama

Yaşanan bu durumun ardından İzmir Metro'nun X hesabından bir açıklama yapıldı. Açıklamada arızanın nedeni açıklanmadı. İzmir Metro'dan yapılan kısa açıklama şu şekilde:

''Sayın Yolcularımız, Metro hattında yaşanan teknik bir nedenden dolayı seferlerimiz gecikmeli olarak devam etmektedir. Bilginize sunarız.''

Vatandaşlat tepki gösterdi

Sabah saatlerinde yaşanan duruma vatandaşlar yoğun tepki gösterdi. Okula ve işe gitmek isteyen vatandaşlar arıza sebebiyle gidecekleri yere geç kaldı. İzmir Metro'nun X hesabından yapılan açıklamanın altına birçok yorum geldi. İşte onlardan bazıları:

''Rezillikten başka bir şey değil''

''İşçi saatinde olacak iş mi?''

''Keşke bunu daha erkenden haber verseniz rezillikten başka bir şey değil''

''Japonya da tren 1 dakika geçikti diye makinstti açığa aldılar''

''Arızanın canlı görüntüsü metro ekranlarında canlı yayınlansın inanalım''

''Zam ayı olduğu için olabilir mi bunun başka bir açıklaması yok''

''Grev nedenli desenize''