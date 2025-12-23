Son Mühür - Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, sağlık sorunu nedeniyle Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanacak Fenerbahçe derbisinde takımını yalnız bırakacak.

Dev derbi Kadıköy'de

Ziraat Türkiye Kupası’nın ilk haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, Kadıköy’de karşı karşıya gelecek. Ancak siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı, deplasmanda oynanacak bu kritik karşılaşmayı tribünden izleyemeyecek.

Serdal Adalı tribünde olamayacak

Sercan Dikme’nin haberine göre, Serdal Adalı’nın yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle derbiye katılamayacağı belirtildi. Başkan Adalı’nın sağlık durumuna ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapılmazken, Ziraat Türkiye Kupası kapsamında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbinin saat 20.30’da başlayacağı kaydedildi.