Son Mühür - Dışişleri Bakanlığı, Venezuela’da yaşanan son gelişmelere ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, ülkede meydana gelen gelişmelerin yakından takip edildiği belirtildi.

Venezuela’nın istikrarına vurgu

Türkiye’nin Venezuela’nın istikrarına ve Venezuela halkının huzur ile esenliğine önem verdiği ifade edilen açıklamada, mevcut durumun bölgesel ve uluslararası güvenlik açısından olumsuz sonuçlar doğurmaması gerektiği vurgulandı.

Taraflara itidal çağrısı

Açıklamada, yaşanan gerilimin tırmanmaması için tüm taraflara itidalli davranma çağrısı yapıldı. Krizin, uluslararası hukuk çerçevesinde çözülmesinin önemine dikkat çekildi. Dışişleri Bakanlığı, Venezuela’daki krizin çözümüne yönelik her türlü yapıcı katkıyı sunmaya hazır olunduğunu bildirdi.

Türk vatandaşlarıyla temas sürüyor

Açıklamada ayrıca, Karakas Büyükelçiliği aracılığıyla Venezuela’da bulunan Türk vatandaşlarıyla iletişim ve gerekli koordinasyonun kesintisiz şekilde sürdürüldüğü kaydedildi.

Venezuela, kanıtlanmış petrol rezervi bakımından dünyanın en büyük ülkesi konumunda olup, rezervlerin 300 milyar varilin üzerinde olduğu tahmin ediliyor.