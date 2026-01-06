Son Mühür- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi’nde meydana gelen orta şiddetteki bir depremi kamuoyuna duyurdu. Elde edilen verilere göre, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında gerçekleşen sarsıntının büyüklüğü 4.0 olarak kayıtlara geçti. Sarsıntı, bölgedeki kıyı şeridinde ve komşu yerleşim birimlerinde hissedilirken, kısa süreli bir tedirginliğe neden oldu.

Sarsıntının merkez üssü ve teknik detaylar

AFAD Deprem Dairesi tarafından paylaşılan teknik rapora göre, deprem yerel saatle 14:28:33’te meydana geldi. Sarsıntının merkez üssü, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine yaklaşık 8.89 kilometre mesafede, Ege Denizi suları olarak belirlendi. Coğrafi koordinatları 39.42 kuzey enlemi ve 25.99 doğu boylamı olarak saptanan sismik hareketliliğin, yerin 17.49 kilometre derinliğinde oluştuğu açıklandı. Derinlik verisi, sarsıntının yüzeye olan etkisini belirleyen kritik bir parametre olarak kaydedildi.

Bölgedeki son durum ve güvenlik taramaları

Sarsıntının hemen ardından bölgedeki güvenlik birimleri ve yerel yetkililer saha taraması başlattı. İlk belirlemelere göre, 4.0 büyüklüğündeki bu depremin herhangi bir can kaybına veya yapısal hasara yol açmadığı bilgisine ulaşıldı. Özellikle kıyı kasabalarında hissedilen sarsıntı sonrası vatandaşların kısa süreliğine evlerinden dışarı çıktığı gözlemlendi. AFAD ve ilgili kuruluşlar, bölgedeki sismik aktiviteyi anlık olarak takip etmeye devam ediyor.