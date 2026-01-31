Son Mühür - Bitcoin, son saatlerde sert bir geri çekilme yaşayarak 80 bin doların altına indi ve en son Nisan 2025’te görülen seviyelere geriledi. Zayıf likidite ve sınırlı alım ilgisi nedeniyle satış baskısı artarken, dünyanın en büyük kripto varlığındaki kayıplar hızlandı. Bitcoin, yüzde 7,1’e varan düşüşle 78.159,41 dolara kadar çekildi. Böylece zirve seviyelerine kıyasla değer kaybı yüzde 30’un üzerine çıktı.

Sert satış dalgası yalnızca Bitcoin’le sınırlı kalmadı. Ethereum yüzde 10’dan fazla gerilerken, Solana ise yüzde 11’in üzerinde düşüş yaşadı. Veri sağlayıcısı CoinGecko’ya göre, son 24 saat içinde kripto para piyasasının toplam değeri yaklaşık 111 milyar dolar azaldı. Bu keskin geri çekilmenin, son haftalarda Bitcoin’in makro gelişmelere verdiği zayıf tepkinin ardından geldiği belirtiliyor.

Tartışmalar alevlendi

Ocak ayı boyunca ABD dolarının zayıflamasına rağmen kripto piyasalarında kayda değer bir toparlanma görülmemesi dikkat çekti. Benzer şekilde, altının rekor seviyelere yükseldiği süreçte Bitcoin’in güçlü bir tepki vermemesi ve cuma günü altın ile gümüşte yaşanan sert geri dönüşe rağmen anlamlı bir sermaye girişi çekememesi, yatırımcı algısında soru işaretleri oluşturdu.

Uzmanlara göre Bitcoin’in portföylerdeki yeri tartışmaları alevlendirdi. Bir dönem hem momentum varlığı hem de parasal genişlemeye karşı korunma aracı olarak görülen Bitcoin, son dönemde bu iki rolü de yerine getirmekte zorlanıyor. Spot ETF’lerden çıkışların devam etmesi, jeopolitik risklerin kripto paralara talep yaratmaması ve güvenli liman akımlarının büyük ölçüde değerli metaller ile nakitte yoğunlaşması, satış baskısını artıran başlıca faktörler arasında gösteriliyor.

Capo of Crypto 'ayı tuzağı' dedi

Öte yandan ünlü analist Capo of Crypto, sosyal medya paylaşımında mevcut geri çekilmenin bir “ayı tuzağı” olabileceğini dile getirerek, yukarı yönlü bir tepkinin yakın zamanda gelebileceğini savundu. Ayrıca Monero (XMR) ve Zcash (ZEC) fiyatlarının şu anda uzun vadeli destek bölgelerine kadar gerilediğini ileri sürdü.