Son Mühür - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, X platformunda "Çok önemli bir bakan cuma günü istifa edecek" şeklinde paylaşımda bulunan Ali Tarakcı hakkında "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçlamasıyla soruşturma başlattı. Adli kaynaklardan edinilen bilgilere göre, soruşturma talimatıyla harekete geçen ekipler Tarakcı'yı gözaltına alırken, ikametinde arama yapılmasına ve dijital materyallerine el konularak incelenmesine karar verildi.

Mahkeme tutuklama kararı verdi

Emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanan Ali Tarakcı, adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hâkimliği, Tarakcı'nın "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Sosyal medya hesaplarına erişim engeli

Tutuklama kararının yanı sıra, Ali Tarakcı'nın sosyal medya hesaplarına yönelik erişim engeli getirildi. Alınan kararın uygulanması ve gereğinin yapılması amacıyla Siber Güvenlik Başkanlığına iletildiği öğrenildi.

Ali Tarakcı kimdir?

1964 yılında Sinop’ta dünyaya gelen Ali Tarakcı, öğrenim hayatını İstanbul Küçükçekmece ve Sefaköy hattında tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun oldu. Yaklaşık çeyrek asırdır basın sektöründe yer alan deneyimli gazeteci; çeşitli günlük gazetelerde köşe yazarlığı ve yöneticilik üstlendi, televizyon ile radyo kanallarında programlar hazırladı. 1996 yılında "Sesli Düşünceler" adlı kitabını kaleme alan Tarakçı, aynı isimli programı 2007'de kurucusu olduğu Gerçek TV'de ve sonrasında Karadeniz TV ekranlarında izleyiciyle buluşturdu.

Kariyeri boyunca HIŞT Edebiyat Dergisi, Yeniyüzyıl ve Taraf gibi mecralarda yazıları yayımlanan Tarakcı, Akit TV ekranlarında sunduğu "Çapraz Sorgu" ve Karadeniz TV'deki "Mercek Altında" yayınlarıyla da tanınıyor.